Блогер рассказал о последних двух днях существования СССР 3 27.12.2021, 15:38

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30 лет без Советского Союза.

Сегодня будет пост о последних двух днях существования СССР. Ведь ровно 30 лет назад Советский Союз прекратил своё существование юридически, пишет белорусский блогер Максим Мирович.

"Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР" - с таких слов началось телеобращение Михаила Горбачева 25 декабря 1991 года.

За два дня до этого в Кремле состоялась встреча Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которая длилась почти 10 часов. Обсуждались технические процедуры перехода государственной власти от президента Союза к главе РСФСР. В частности, лидеры договорились, что 25 декабря состоится передача Ельцину ядерных кодов (т.н. "ядерного чемоданчика"). Кроме того, речь шла об архивах Политбюро ЦК КПСС и личном архиве президента СССР.

Лидеры также договорились об условиях отставки Горбачева: предоставлении ему пенсии, дачи, автотранспорта, охраны, помещения для "Горбачев-Фонда". Президент СССР обязался в течение полугода не выступать с критикой российских властей.

25 декабря 1991 г. около 17:00 состоялись два телефонных разговора Михаила Горбачева: с президентом США Джорджем Бушем и министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером.

В разговоре с Бушем Горбачев сообщил, что через два часа сделает заявление об уходе с поста президента СССР и выразил надежду, что страны Запада окажут поддержку СНГ и России.

Кроме того, Михаил Горбачев проинформировал президента США, что передает право на использование ядерного оружия президенту РФ Борису Ельцину. "Так что вы можете спокойно праздновать Рождество, спокойно спать этой ночью. Что касается меня, то я не собираюсь прятаться в тайгу. Я буду оставаться в политике, в общественной жизни", - заключил Горбачев.

Около 19:00 советский президент подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР.

В 19:00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. "Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться", - заявил в Горбачев.

Он посетовал, что решение о ликвидации СССР было принято без учета "народного волеизъявления". Однако тут же заявил, что будет делать все возможное, чтобы Алма-Атинские соглашения "привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ".

В 19:38, еще до того как завершилось телевизионное обращение Горбачева, с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.

Никаких иных официальных церемоний, связанных с прекращением деятельности президента СССР, не проводилось. Вечером 25 декабря в Ореховой гостиной Кремля состоялся прощальный ужин с участием нескольких человек из ближайшего круга Горбачева (советника президента СССР Александра Яковлева, председателя Всесоюзной телерадиокомпании Егора Яковлева, помощника Горбачева Анатолия Черняева, пресс-секретаря президента СССР Андрея Грачева).

26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование".

27 декабря 1991 г. Горбачев собирался в последний раз приехать в свой кабинет в Кремле, чтобы разобрать бумаги и встретиться с японскими журналистами. Но сделать это ему не удалось, поскольку выяснилось, что кабинет уже занят Борисом Ельциным.

Такие дела. Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Как это событие будет интерпретироваться в истории человечества?

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