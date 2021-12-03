Лукашисты приговорили к четырем годам колонии многодетную мать Ольгу Золотарь

Лукашисты приговорили к четырем годам колонии многодетную мать Ольгу Золотарь5
- 3.12.2021, 12:52
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Политзаключенная воспитывает пятерых несовершеннолетних детей.
Политзаключенную Ольгу Золотарь незаконно осудили на 4 года колонии общего режима.
Приговор вынесла судья-лукашистка Минского городского суда Анастасия Папко, сообщает «Весна-96».
Ольга — активистка и волонтерка из Жданович. Была наблюдательницей на выборах в 2020 году. Окончила лицей БГУ и факультет философии и социальных наук БГУ. Имеет пятерых несовершеннолетних детей.
Женщину обвинили в «создании экстремистского формирования» (она была админом чата соседей в Ждановичах) и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».
30 ноября 2021 Ольга выступила в суде с последним словом. «Как мама и католичка, я стою на позиции человеческого достоинства и духовных ценностей», — заявила тогда активистка.