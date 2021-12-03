Улыбка старит, но только тех, кто молод 2 3.12.2021, 17:44

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Интересный эксперимент психологов из Канады и Израиля.

Влияние улыбки на восприятие возраста ученые исследуют не впервые: три года назад эта же группа опубликовала результаты исследования, в котором впервые показала, что улыбающиеся люди кажутся на один-два года старше. Этот контринтуитивный эффект психологи объяснили морщинками, появляющимися вокруг глаз на улыбающемся лице, пишет Naked science.

Недостатком предыдущей работы было то, что в эксперименте использовали только фотографии молодых людей, у которых в среднем меньше мимических морщин, и, соответственно, морщинки вокруг глаз выделяются сильнее. В новом исследовании ученые добавили в эксперимент еще две возрастные группы, помимо молодых взрослых (20-39 лет): людей среднего возраста (40-59 лет) и пожилых (60-79 лет).

Прежде всего исследователи подтвердили результаты предыдущего эксперимента, показав, что молодые лица с улыбкой кажутся старше, чем с нейтральным выражением лица. Однако аналогичных значимых различий не удалось обнаружить в группе 60+. По мнению ученых, дело в том, что морщинки вокруг глаз у пожилых теряются на фоне других — в результате эффект становится менее заметным. Когда участникам эксперимента показывали фотографии только глаз тех же пожилых людей, эффект улыбки снова повлиял на оценку возраста.

Однако самым неожиданным образом улыбка влияла на восприятие возраста в группе людей 40-59 лет: мужчины среднего возраста казались старше, когда улыбались, но улыбка не влияла на оценку возраста женщин в той же группе. Авторы предполагают, что тут сказываются физиологические особенности мужской и женской кожи, а также разный образ жизни и подход к уходу за лицом.

Вместе результаты экспериментов подтверждают, что сильнее всего на восприятие возраста влияют морщинки вокруг глаз, которые появляются на улыбающемся лице. Поскольку лицо «содержит» множество социальных сигналов, эти наблюдения особенно актуальны во время пандемии, когда так много людей носят маски и приходится считывать всю информацию с глаз.

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