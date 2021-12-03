Что белорусы сдают в приемозаготовительные пункты, чтобы выжить? 3.12.2021, 19:44

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Есть места, где по утрам и вечерам выстраиваются очереди.

В Горках есть места, где по утрам и вечерам выстраиваются очереди. Это приемно-заготовительные пункты. Здесь люди сдают вторичное сырье. Некоторым это помогает выжить.

Horki.info побывал в одном из таких мест по адресу проспект Интернациональный, 17. Здесь располагается приемозаготовительный пункт Горецкого райпо. Побеседовал о житье-бытье и особенностях работы с приемщиком Александром Мироновым. Он трудится здесь уже третий год, поэтому говорит, что его уже ничем не удивишь.

"Зарабатывают копейку и поддерживают чистоту"

Контора открыта с 9 до 11 утра и с 16 до 18 вечера, кроме воскресенья. В понедельник во второй половине дня здесь даже образовалась небольшая очередь. В тележках и мешках клиентов – пластик, металл, макулатура, стекло. В сезон принимали ягоды и яблоки.

Берут здесь и бытовую технику. Это считается крупная партией, поэтому сотрудники могут подъехать к дому и забрать холодильники или телевизоры. Для справок есть номер – 8029 242 22 86.

Александр уверен, что такие пункты приема, а их четыре в городе и три в районе, помогают содержать улицы в порядке. Люди собирают по всем закоулкам бутылки, бумагу, кем-то давно забытый металлический хлам, зарабатывают себе копейку и наводят чистоту. Для некоторых граждан "собирательство" едва ли не единственный источник дохода.

– Таких клиентов я уже знаю в лицо. В основном это люди без постоянного места жительства. Наш пункт помогает им выживать в прямом смысле. Они приходят сюда каждый день, а то и по два раза. Находят где-то в округе тарный стеклобой, металлолом и макулатуру. Иногда цветной металл – алюминиевые банки из-под пива и энергетиков. Когда я пришел сюда работать, удивлялся: как они вообще умудряются существовать, – пожимает плечами наш собеседник.

Александр рассказывает, что в основном эти люди спокойные, приветливые. Почти у всех высшее образование, а у некоторых и два. Мужчин больше, чем женщин. Иногда они все-таки задираются между собой, приходится вмешиваться, улаживать конфликты миром. Некоторые даже поддаются воспитанию. К примеру, приходит мужик пьяный и небритый, Александр делает ему замечание, мол, явишься в таком виде в следующий раз, получишь от ворот поворот. Человек прислушивается, а потом приходит более опрятным.

"Бывает, приносят краденое. Но редко"

Пенсионеры сюда тоже наведываются. Наводят порядок в гаражах и на балконах, все лишнее приносят в приемный пункт. Одни стесняются, другие нет – дополнительный заработок никому не мешает. Некоторым трудно жить от пенсии до пенсии, другим вроде бы хватает денег для себя, но хочется помочь детям и внукам. К тому же, движение полезно для здоровья. Вот дедушки и бабушки и стараются, складывают "скарб" на тачки, санки, тележки, велосипеды и везут сдавать.

За несколько лет работы Александр привык к любым неожиданностям.

– Бывает, приносят что-то краденое. Потом приходит милиция, расспрашивает. Но такое редко случается, – стучит по дереву наш собеседник. Найти злоумышленника не так сложно – имена и фамилии клиентов приемщик записывает в специальную тетрадь (заготовительную ведомость). Правда, документов, подтверждающих личность, не требует.

Имущество с кладбищ не принимается

В месяц этот заготпункт собирает в среднем 30 тонн металла, около 15 тонн стеклобоя, тонн 6-7 макулатуры.

– Иногда сдают какие-то старые, винтажные вещи, книги начала прошлого века. Вообще, от книг сейчас многие избавляются. Говорят, что все есть в интернете, а книги занимают место. Недавно пожилая семейная пара сдала аж 250 килограммов книг, – рассказывает Александр.

В беседе он подчеркнул, что не принимает имущество с кладбищ, происхождение которого не установлено. Берет только в том случае, если клиент может доказать, что не украл. К примеру, родственники заменили ограду на могиле, а старую привезли сюда. Подтверждением могут служить фото, свидетельство общих знакомых и т.д.

В работе приемозаготовительных пунктов есть сезонность, не связанная с фруктами или овощами. Замечено: в начале учебного года, когда приезжают студенты и заочники, увеличивается количество самых разных пивных бутылок. Больше металла сдают осенью и весной, летом – меньше, а зимой – практически нет.

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