Литва планирует продлить режим чрезвычайного положения на границе до середины января 3.12.2021, 23:28

Это нужно для ограничения доступа в определенные районы.

Правительство Литвы одобрило и внесет в Сейм предложение о продлении чрезвычайного положения на границе, сообщает zerkalo.io со ссылкой на сайт МВД Литвы.

Предполагается, что режим чрезвычайного положения будет продлен до 15 января. Если Сейм примет это постановление, то режим будет действовать не только на границе с Беларусью, но и на литовско-польской границе, чтобы предотвратить вторичную миграцию и транспортировку мигрантов в Польшу.

Сообщается, что введение чрезвычайного положения нужно для расширения полномочий армии и ограничения доступа в определенные районы. На население это никак не повлияет.

— Продление чрезвычайного положения необходимо для предотвращения возможных угроз из-за нелегальной миграции. Население не будет подвергаться ограничениям, но сотрудники смогут чаще проверять документы, если возникнут подозрения в возможном незаконном перемещении людей, — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».