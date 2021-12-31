Серебряная NFT-медаль Александры Герасимени продана на аукционе за $27,5 тысяч 31.12.2021, 9:06

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Фото: Reuters

Все вырученные средства пойдут на борьбу с узурпаторским режимом.

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что серебряная NFT-медаль белорусской пловчихи Александры Герасимени с Олимпиады 2012 в Лондоне (50 метров вольным стилем) была продана на аукционе NFT за 27 500 долларов

«Это исторический момент для белорусского спорта! Мы поздравляем первого обладателя медали и выражаем огромную благодарность за участие и поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.

Напоминаем, что все вырученные средства пойдут на борьбу с узурпаторским режимом и финансовые издержки, связанные с судебным разбирательством в отношении УЕФА и АБФФ», – написал BSSF в своем телергам-канале.

28 декабря Белорусский фонд спортивной солидарности запустил NFT-аукцион с олимпийскими медалями Александры Герасимени. Вырученные средства должны пойти на оплату иска против АБФФ и УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). На аукцион были выставлены бронзовая медаль Олимпийских игр в Рио-2016, а также две серебряные медали Игр в Лондоне-2012 (50 метров вольным стилем и 100 метров вольным стилем).

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