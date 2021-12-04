Минчанин поймал в подъезде лжегазовщика и «помог» ему обойти квартиры 1 4.12.2021, 9:00

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Феерическое видео.

Лучшее видео этого месяца (а может, и всего года) в редакцию onliner.by прислал минчанин Дмитрий. Молодой человек следит за новостями, а потому очередного «ходока» встретил с распростертыми объятиями (и работающей камерой смартфона). Что из этого получилось — смотрите сами.

Сегодняшний набег на одну из высоток на улице Лынькова не предвещал лжегазовщикам никаких трудностей: знай себе перемещайся по этажам да пугай пенсионеров, предлагая тут же за «льготную» сумму решить проблемы. Но все планы «ходоков» обломал неравнодушный житель дома: «Меня это задевает, после публикаций на Onlíner просто не мог остаться в стороне. Да и вообще у нас подъезд несчастный: периодически воруют кабели, поэтому приходится быть бдительным», — объяснил свой поступок и съемки 8-минутного «экшена» минчанин.

Краткий сюжет фильма: знакомство «добра со злом» начинается с очень быстрой демонстрации удостоверения «ходоком». И отказа зафиксировать документ на видео. Далее лжегазовщик, припертый к стенке, рассказывает, что пришел просто проверять системы безопасности, которые были установлены в прошлом году. На этом стороны могли бы и разойтись, но не в нашем случае: Дмитрий решается сопроводить незваного гостя в его походах по квартирам. По пути «друзья» встречают соседей и лучше узнают друг друга.

По закону, увы, мы не можем показать вам лицо визитера, но это и не так важно — сегодня один, завтра другой (точно так же и с названиями конторы). Главное, чтобы вы не пускали никого лишнего на порог, а еще лучше — поступали так же, как и Дмитрий.

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