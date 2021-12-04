Прилетело 3 Ирина Халип, «Новая газета»

4.12.2021, 9:25

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Под санкции попал даже вертолет, на котором Лукашенко кружил над демонстрантами.

Евросоюз и США одновременно утвердили новые пакеты санкций против белорусского режима. Содержание несколько отличается, так что это скорее не синхронные действия, а простое совпадение во времени. Без американского санкционного пакета европейский выглядел бы довольно бледно, но «двойной удар» вполне может создать более серьезные проблемы для Лукашенко и белорусской экономики.

В пятый пакет санкций ЕС вошли 17 человек и 11 компаний.

Персональные санкции коснутся преимущественно высших должностных лиц Госпогранкомитета Беларуси из-за создания миграционного кризиса на границе (в списке — председатель ГПК Анатолий Лаппо, начальник отдельной службы активных мероприятий ГПК Игорь Крючков, начальники Гродненской и Брестской пограничных групп, Лидского и Сморгонского погранотрядов),

судей,

руководителей департамента финансовых расследований.

Среди юридических лиц —

авиакомпании «Белавиа»,

сирийская Cham Wings Airlines,

турецкий визовый центр VIP Grub.

туристические фирмы

«Центркурорт»,

«Оскар тур».

гостиницы

«Минск»,

«Планета».

Кроме того — предприятия:

«Гродно Азот»,

«Белшина»,

«Белоруснефть»,

«Гродно Химволокно».

В общем, нынешний пакет европейских санкций — реакция скорее на мигрантов у польской границы, чем на репрессии в отношении белорусов.

Конечно, попадание в список крупных промышленных предприятий вроде «Белшины» и «Гродно Азот» выглядит внушительно. Но в четвертом пакете были такие промышленные гиганты, как МАЗ и БелАЗ, в третьем — Минский завод колесных тягачей и крупнейший экспортер оружия «Белтехэкспорт». В июне Евросоюзом были введены секторальные санкции, ограничивающие торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, товарами для производства табачной продукции.

Но цифры опровергают эффективность этих санкций. По данным Белстата, экспорт из Беларуси за три первых квартала 2021 года составил $34 миллиарда. Это на 32 процента больше, чем за тот же период 2020, бессанкционного, года. При этом если экспорт в Россию вырос на 22 процента, до $11,6 миллиарда, то в страны Евросоюза — на 96 процентов, то есть в два раза. Что до нефтепродуктов, то их основной покупатель — Украина. Санкции в отношении калийной отрасли не коснулись уже действующих контрактов, и это естественно: европейские страны оберегают свой бизнес. Если их компаниям выгодно покупать у Беларуси удобрения — параграф, который позволит обходить санкции, всегда найдется. Тут лазейки ищут обе стороны, не только белорусский режим.

Санкции США лишь частично дублируют европейские. Америка ввела санкции не только против компаний и чиновников, но и против двух самолетов и вертолета.

Самолеты — это ИЛ-76ТД, принадлежащие компании «ТрансАвиаЭкспорт». Это фирма-перевозчик грузов, чьи «Илы» привозили тоннами оружие и боеприпасы от «Белтехэкспорта» в зоны военных конфликтов.

Вертолет принадлежит «Славкалию» и, хотя Михаил Гуцериев успел передать контроль над компанией своему брату в надежде вывести компанию из-под санкций, минфину США это уже не слишком интересно. В пресс-релизе минфина написано, что именно этот вертолет, выкрашенный в цвета государственного флага, Лукашенко использует для перелетов между своей загородной резиденцией и Минском.

Судя по всему, именно в этом вертолете он сжимал в руках «Калашников», летая над Минском с сыном Николаем в августе прошлого года.

На том же вертолете он прилетал после выборов на завод колесных тягачей, где рабочие кричали ему «офицер, застрелись!». Так что принадлежащий формально «Славкалию» вертолет был, в сущности, подарком щедрого дяди Миши.

США дают своим гражданам и компаниям 120 дней на то, чтобы прекратить все отношения с Белорусской калийной компанией. Санкции в отношении БКК начнут действовать 8 апреля. И, в отличие от аналогичных принятых в июне европейских санкций, полных дыр в заборе, у американцев все четко:

белорусские калийные удобрения американским компаниям запрещается закупать не только у БКК, но и у трейдеров.

Раньше санкции можно было легко обойти, заключив контракт на поставку удобрений не с самой БКК, а с независимым, не находящимся под санкциями трейдером. И всем хорошо: и санкции соблюдаются, и удобрения в Европу идут, и белорусский экспорт растет. Но санкции в принципе вводятся не для того, чтобы всем вокруг было хорошо. Иначе проще было бы просто обменяться новогодними телеграммами и разойтись по домам.

Ирина Халип, «Новая газета»

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