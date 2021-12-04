Песец-дипломатия

А ведь россиян предупреждали давно!

«Вата» умиляется, как же классно МИД-Захарова потроллила западных переговорщиков, опубликовав в своем телеграм-канале фото шефа на саммите ОБСЕ в Стокгольме с подписью: «в комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец».

Что тут скажешь, тетя Маша своим своеобразным языком в очередной раз подтвердила нынешний уровень российской дипломатии. Пора, пора уже приглашать матершинницу Метлину на работу в лавровский МИД. Чего уж стесняться и употреБлять созвучные слова.

Что же касается «западных партнеров», то вряд ли они оценили захаровские созвучия. Может из-за того, что никто уже не обращает внимания на ее приколы и выпады, устав испытывать «испанский стыд». А может потому, что в большинстве европейских языков песец - это просто полярная/арктическая лисица, а не то, что обычно слышится русскому уху.

Но для внутреннего пользования Захарова, можно сказать, придумала вместо прежней клички - «печальная (грустная) лошадь» - новую для Лаврова. Некогда профессионального дипломата, деградировавшего при Путине до незабвенного «дебилы, *лядь». Да, что, там для Лаврова - для всей путинской дипломатии.

Ну, а то самое слово, так похожее на «песец», стало все чаще звучать из уст рядовых россиян совсем по иным, менее патриотическим поводам. Все больше после того, как они, отойдя от кассы в продуктовом магазине, начинают изучать итоговый чек. А ведь вас предупреждали давно! Еще тогда, когда он «виден был издалека».

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