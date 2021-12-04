До $ 57 тысяч: как выглядят и сколько стоят самые дешевые «трешки» на продажу в Минске 2 4.12.2021, 11:15

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Варианты для тех, у кого бюджет ограничен, но есть вдохновение делать ремонт.

Журналисты realt.by сделали обзор самых дешевых трешек. Они расположены в различных районах столицы и стоимость их не превышает 57 тысяч долларов.

На ул. Кошевого (Тракторный завод)

Трехкомнатная квартира площадью 57 «квадратов» продается в доме на улице Кошевого, 24 на третьем этаже. Дом пятиэтажный, кирпичный, построен в 1963 году. В 2004-м проведен капитальный ремонт.

Жилая площадь квартиры составляет 42 м², кухни — 6 м². Одна из комнат проходная. Санузел совмещенный. Есть балкон. Окна выходят на две стороны. Также за квартирой закреплен подвал.

Напольное покрытие — паркет, окна деревянные. Установлена металлическая входная дверь, счетчики воды.

Возле дома остановки общественного транспорта. До станции метро «Тракторный завод» около 10 минут пешком. В шаговой доступности детские сады, школа, поликлиника, аптеки, магазины, парк с рекой.

Цена: $ 54 600.

На ул. Одоевского (м. Пушкинская)

В доме на улице Одоевского, 67 продается трехкомнатная квартира площадью 56,5 м² (жилая — 42 м², кухня — 6 м²). Расположена на третьем этаже панельного пятиэтажного дома. Дом построен в 1965 году. В 2020 году проведен капремонт с заменой коммуникаций.

— Квартира подготовлена к вашему ремонту. Новые, только что установленные стеклопакеты, входная металлическая дверь, новая газовая плита и унитаз (с гарантией, в упаковке производителя), — пишет автор объявления.

Санузел совмещенный. Есть балкон. На полу выполнена бетонная стяжка. Также есть счетчики воды.

Дом расположен в тихом ухоженном зеленом дворе. До станции метро «Пушкинская» 10−15 минут пешком. Также поблизости остановка общественного транспорта. В районе детские сады, школы, детская и взрослая поликлиники, магазины, сквер.

Цена: $ 54 900.

На ул. Ангарская (м. Могилевская)

Трешка продается на четвертом этаже в доме на улице Ангарская, 20/4. Дом панельный, пятиэтажный, построен в 1966 году. Капитальный ремонт проведен в 2018-м с заменой сантехники, окон, утеплением фасада.

Общая площадь — 50 квадратных метров (жилая — 34, кухня — 6). Окна выходят во двор и на школу. Одна из комнат проходная, санузел раздельный.

Напольное покрытие — линолеум, в санузле новая плитка. Везде установлены стеклопакеты. В одной из комнат — натяжной потолок.

В районе развито транспортное сообщение и инфраструктура. В пешей доступности станция метро «Могилевская» и остановки общественного транспорта. Рядом детские сады, школы, почта, магазины, банки, аптеки, торговый центр.

Цена: $ 53 700.

На ул. Серова (Лошица)

Трехкомнатная квартира площадью 52 м² (жилая — 36 м², кухня — 6 м²) продается в доме на улице Серова, 33. Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки из силикатных блоков, построенной в 1967 году.

При капитальном ремонте дома заменены сантехнические коммуникации, подключены приборы учета, утеплен фасад.

Одна из комнат проходная с балконом. Санузел раздельный. Полы и окна деревянные. За квартирой закреплено подвальное помещение.

Возле дома детские сады, школы, поликлиника, магазины, остановки общественного транспорта. В трех минутах ходьбы ж/д станция «Лошица».

Цена: $ 50 000.

На ул. Народная (пл. Ванеева)

В доме на улице Народная, 5 продается трехкомнатная квартира площадью 50 «квадратов» (жилая — 34, кухня — 6). Панельная пятиэтажка построена в 1967 году. Квартира на пятом этаже. Дом после капремонта.

Одна комната в квартире проходная. Санузел раздельный. Есть балкон. Полы деревянные, установлены стеклопакеты.

В шаговой доступности магазины, школа, детские сады, аптеки, кафе. Рядом большая лесопарковая зона, стадион. Остановка общественного транспорта в 200 метрах от дома. До станции метро «Партизанская» две остановки на общественном транспорте.

Цена: $ 53 900.

На ул. Калиновского (Восток)

Трехкомнатная квартира продается в доме на улице Калиновского, 28. Ее площадь составляет 49,5 квадратных метров (жилая — 34, кухня — 6). Квартира на первом высоком этаже. Дом панельный, пятиэтажный, построен в 1968 году.

В квартире одна из комнат проходная. Санузел раздельный. Полы и окна деревянные. Установлены счетчики воды. Есть мебель и встроенные шкафы. Также закреплен подвал.

Станция метро «Восток» находится в 15 минутах ходьбы. Также хорошо развит наземный транспорт. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности — торговый центр, различные кафе, аптеки, отделения банка, школы, детские сады, парки и скверы.

Цена: $ 56 000.

На ул. Лермонтова (Грушевка)

Трехкомнатная квартира продается на втором этаже четырехэтажного дома на улице Лермонтова, 43. Площадь квартиры 55 м² (жилая — 41 м², кухня — 6 м²). Дом построен в 1963 году.

В квартире установлена металлическая входная дверь, счетчики воды. Напольное покрытие — паркет. Окна деревянные. Санузел совмещенный.

В 10 минутах ходьбы станция метро «Грушевка». Возле дома детские сады, школа, больница, скверы, отделение банка, магазины.

Цена: $ 57 000.

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