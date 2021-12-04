«Женщина перед отпуском потратит целое состояние» 19 4.12.2021, 12:45

3,360

Фото: onliner.by

Белоруска рассказала, сколько стоит быть красивой.

Первой героиней цикла «Без фильтров» на сайте onliner.by стала Ирина. Девушке 31 год, живет в Минске в съемной квартире, работает экономистом-аналитиком за среднестатистическую зарплату и относит себя к адептам натуральной красоты.

Фото: onliner.by

— Я никогда не делала накладные ресницы или перманентный макияж, не увеличивала себе губы. Почему? Банально, но я научилась любить себя такой, какая есть. Помню, когда была подростком, думала: вот начну зарабатывать и сделаю себе третий размер груди! А потом выросла и поняла, что меня полностью устраивает свой. Второй нюанс: наши девушки часто не знают меры, и если уж что-то делают, то по принципу «Пусть все знают, сколько я на это потратила!». Если ресницы, то неестественные, как у куклы; если губы — сразу «пельмени» на пол-лица. Мне кажется, этим девушкам сломал психику Instagram, где вокруг только идеальные после фильтров лица и тела. А ведь все эти блогерки в реальности совсем другие!

Фото: onliner.by

Быть красивой выходит очень дорого, даже если ты не делаешь ничего сверхъестественного. Героиня подводит смету для самых недоверчивых. Только на три постоянные бьюти-процедуры — маникюр, педикюр и эпиляцию — уходит около 140 рублей в месяц.

— Маникюр я делаю каждые три недели в салоне у подруги, поэтому выходит дешевле: 40 рублей за руки и 45 рублей — ноги. Сюда же добавляем лазерную эпиляцию (хвала тому, кто ее придумал). Сначала несколько месяцев делала 8 процедур, а потом поддерживающие — раз в несколько месяцев. И хотя один сеанс стоит около 120 рублей, считаю это одним из лучших вложений в себя, очень экономит время.

Фото: onliner.by

Включаем в список обязательных ежемесячных процедур массаж спины (30 рублей за 40 минут) и занятия спортом (минимум 120 рублей в месяц). По словам Ирины, это необходимо не для похудения, а для здоровья и настроения.

— У меня из-за сидячего образа жизни начались проблемы со спиной, поэтому стала ходить на стретчинг и массаж. Кроме того, спорт делает счастливее и позволяет держать себя в тонусе. Какой бы уставшей я ни вышла с работы, после занятий резко появляется куча энергии на уборку, готовку, стирку и еще много чего. Даже не знаю, откуда энергия берется! Недавно закончила двухмесячные курсы по плаванию, за 16 занятий — 400 рублей. Эти курсы для меня полностью окупились: до этого я даже не умела держаться на воде, а сейчас легко плаваю кролем 400 метров. Но это получилось только потому, что я по жизни — комбайн, идущий напролом. Помню, в начале занятий вышла из бассейна, села в машину и разрыдалась, потому что эти уроки плавания напомнили всю мою жизнь: плывешь, захлебываясь хлоркой, несмотря на усталость, а на следующее занятие снова идешь с уверенностью, что сделаешь это!

Фото: onliner.by

Хотя бы раз в пару месяцев девушка позволяет себе провести день в спа, потому что, работая на износ без отдыха, долго не протянешь.

— Хоть и отдаешь 125 рублей за день релакса, но потом ощущения, будто заново родилась. Есть комплексы и подешевле, конечно, но это единственное место в Минске, куда нельзя приходить с детьми. Потому что невозможно расслабиться, когда рядом кто-то кричит или ныряет бомбочкой.

Фото: onliner.by

По мнению нашей собеседницы, любить себя естественной не значит просто позволить себе стареть. Поэтому с недавнего времени деньги стали уходить еще и на разные примочки для отодвигания морщин на более дальнюю перспективу. В первую очередь все эти старания и страдания — для себя, а не чтобы радовать какого-то абстрактного мужчину.

— Хорошая косметика — удовольствие тоже не из дешевых. У меня сухая кожа и склонность к аллергиям, поэтому на кремы уходит много, и это я не самый дорогой сегмент беру! Например, лосьон для тела стоит 45 рублей, шампунь и бальзам для волос — 150 рублей, одна баночка крема для лица — в среднем 50 рублей. А ведь у любой девушки есть разные баночки для каждой части тела. Только для лица нужен ночной и дневной крем, тоник, умывалка, крем для век и бальзам для губ. Пока выполнишь этот ежедневный ритуал, полчаса пройдет. Мне сложно судить, действуют они или это просто маркетинг, но ничего не поделаешь: время уже начало работать против меня.

Фото: onliner.by

«На уход за собой без фанатизма нужно минимум 400 рублей в месяц»

По подсчетам Ирины, на минимальный уход за собой она тратит не менее 400 рублей в месяц. И это без учета расходов на хорошее питание, которое первым делом отражается на лице.

— Значит, на уход за собой без какого-то фанатизма и дорогостоящих процедур нужно минимум 400 рублей в месяц. Без походов к косметологу и парикмахеру, без разных инъекций красоты, покраски бровей по 50 рублей каждые две недели… А так как я не имею богатого инвестора, то не могу позволить себе отдать на уход несколько зарплат.

Фото: onliner.by

К транжирам или безумным экономщикам она себя не относит, говоря, что нашла свой баланс, расставив приоритеты.

— А приоритеты с возрастом (и покупкой машины) резко меняются. Недавно я долго размышляла, могу ли позволить себе платье за 400 рублей, и решила, что это нерационально. А потом не моргнув глазом отдала ровно столько же за два тормозных диска для своей Audi. Теперь это главный «прожора» в моей семье, — смеется девушка. — Я могу забыть, что в холодильнике нет продуктов, но точно не забуду заправить авто бензином.

Фото: onliner.by

Так, может, любовь к природной красоте — это не мировоззрение, а банальная экономия? Спрашиваем: если бы вам дали безлимит на все бьюти-средства и процедуры, куда бы ушли эти деньги?

— Первым делом я бы пошла к стоматологу и сделала себе голливудскую улыбку, потому что улыбка очень важна. А во-вторых, я всегда хотела заниматься теннисом, но в Беларуси это выходит запредельно дорого: аренда корта — 60 рублей в час, тренер — еще 35 за занятие, а добавь сюда еще свои ракетки и мячики, кроссовки для тенниса — так вообще офигеешь.

Фото: onliner.by

«Иногда так и хочется сказать: Протри глаза, Ален Делон ты чертов!»

Ирина считает, что женщины ухаживают за собой намного тщательнее мужчин по одной простой причине: среди них конкуренция выше. Мужчина же может позволить себе вообще не заморачиваться по поводу своего лишнего веса или морщин, потому что на него и на такого «клюнут».

— В большинстве своем мужчины не сильно парятся насчет внешнего вида. За стрижкой и бородой следят, на все остальное — по барабану. У нас есть целый пласт самоуверенных «самцов» с пивным животом, засаленными волосами и отросшими ногтями, которые не умеют ухаживать ни за собой, ни за девушками, и при этом не одиноки. Если женщина собирается на море, она покрасит волосы, сделает свежий маникюр и педикюр, нарастит ресницы, посидит месяц на диете, накупит кучу солнцезащитных кремов… А мужчина просто возьмет с собой плавки, двое трусов и хозяйственное мыло — и все, готов красавчик! Просто потому, что гендерный перевес на их стороне: к 40 годам на одного мужчину приходится три женщины. По этой же причине женщины боятся старости и одиночества, цепляясь за таких вот. Они тратят целые состояния на то, чтобы не появилась лишняя морщинка, из-за которой муж ее потом разлюбит и найдет помоложе. Вот эта борьба и создает в итоге вечную гонку кремов и бьюти-процедур, — считает Ирина.

Фото: onliner.by

Она признается, что ее нервируют неухоженные мужчины, которые не стесняются оценивать женщин вокруг: красивая или нет, достойна меня или нет? При этом какой-нибудь красавчик будет сидеть тихо в уголке и не осмелится познакомиться.

— Девушкам набрать вес проще, а после беременности еще попробуй от него избавиться. Отсюда и послеродовые депрессии в том числе, неуверенность в себе… А мужчина выпил пивка, похлопал себя по пузику и счастлив. И самое удивительное, что такие вот не стесняются оценивать девушек вокруг — вот у этой зубы плохие, а эта толстая. Хочется сказать ему: «Протри глаза, Ален Делон ты чертов!» Мне бы такую самоуверенность.

Фото: onliner.by

Примерные траты на уход за собой в месяц:

спорт — 120 рублей;

косметика для лица и тела — 100 рублей;

массаж — 60 рублей;

сауна или спа — 80 рублей;

эпиляция — 60 рублей;

маникюр — 40 рублей;

педикюр — 45 рублей.

Итого: 505 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».