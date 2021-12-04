«Стареющему Путину остается только скрывать свои провалы за ложью» 5 4.12.2021, 13:59

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Тезисы эксперта на Киевском форуме безопасности.

Издание liga.net опубликовало тезисы выступления профессора Йельского университета Тимоти Снайдера на Киевском форуме безопасности, 1 декабря 2021 года:

— Очень рад возможности обратиться к вам в рамках Киевского форума безопасности. Меня пригласили сказать несколько слов о природе отношения президента РФ Владимира Путина к Украине, что я сделаю.

Как вам хорошо известно, в этом году Путин опубликовал статью, в которой изложил свое видение истории Украины, Беларуси и России.

С исторической точки зрения эта статья не имеет никакой ценности.

Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление сродни тому, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая о чем говорит, но с горячими убеждениями. Обычно историки в таких ситуациях кивают, усмехаются и находят отговорку, чтобы отойти. Но господин Путин не просто кто-нибудь, а глава важного государства, поэтому к его соображениям нужно подойти серьезно. Но не как к истории – ведь в этом смысле его рассуждения уморительны, – а как к политике.

Прежде всего, на что стоит обратить внимание в этой статье, то, что она вообще не об Украине. На самом деле она о России. Когда внимательно читаем эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии – об отсутствии истории России. Нет истории России, которую может рассказать Путин. Он может рассказать историю об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по "мистическим" причинам испортились.

Второе, что мы замечаем в этой статье – что она не о будущем.

Это рассказ о прошлом. Видим то, что является характеристикой режима Путина: в рассказе Путина о России будущего нет, есть только прошлое, "мифическое прошлое".

Это определяющая проблема его режима. В олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, – очень тяжело говорить о будущем, очень даже трудно представлять будущее. Так что в этой ситуации клептократический режим продуцирует мифы о прошлом. Политическое пространство, в котором нет будущего, заполняется прошлым.

Однако проблема в том, что в такой истории нет места россиянам, нет места людям.

Статья Путина на самом деле не об Украине, а о России

Эта история показывает, на каком действительно раннем этапе находится Россия в смысле создания своей национальной истории. В изложении Путина Украина и Беларусь в этой истории играют роль своеобразных костылей. Россия не может рассказать историю о самой себе, так что эта история основывается на других народах.

Как я и говорил, статья Путина на самом деле не об Украине, а о России. И она демонстрирует нам, что глава Российской Федерации не может рассказать историю, которая, собственно, о России, а сама Россия еще не достигла такой стадии развития, где это было бы возможно.

Когда читаем эту статью в контексте российского вторжения в Украину и оккупации ее территорий, заключаем, что Россия напала на Украину, потому что россияне до сих пор еще не знают, кто они. Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне.

И эта история, что ужасно для России, – тотально отрицательна. История такова: "Мы – люди, которых не понимает остальной мир. Мы люди, которых не понимают, когда говорят, что мы и украинцы один народ. Мы люди, которых не понимают украинцы, когда мы говорим им, что мы один народ".

Путин формирует для России мифологическую идентификацию, сосредоточенную на прошлом, полностью негативную, которая полностью зависит от других, кто отвергает то, что Россия говорит о себе и остальном мире.

И вот здесь, по моему убеждению, проблема достигает самой глубины.

Это отрицательное отождествление России подменяет реальную внешнюю политику.

Россия, вторжением в Украину, отрезала себя от Запада

Если бы Путин действительно проводил реальную внешнюю политику, которая имела бы целью защиту долгосрочных интересов Российской Федерации и ее народов, – такая международная политика была бы концентрирована прежде всего на Китае, на защите российского суверенитета по отношению к Китаю.

Россия испытывает экзистенциальные проблемы в отношениях с Китаем. В то же время у нее нет таких экзистенциальных проблем с Западом. Но вторжение в Украину и нарратив по этому вторжению создают проблемы с Западом, которых могло бы и не быть.

Другими словами, Путин этим вторжением и этими нарративами отрезал Россию от Запада, что было совершенно не нужно. В то же время он привел Россию в положение, подчиненное Китаю. Именно так выглядит "достижение" внешней политики Путина. А если на это посмотреть трезво, то это действительно провал его внешней политики.

Сегодня Россия оказывает влияние в мире потому, что она расположена между Западом и Китаем. Напав на Украину, отрезав себя от Запада, Россия серьезно ослабила свои позиции по отношению к Китаю. Это следствие внешней политики Путина.

Россия отрезала себя от Украины

Мы подходим к последнему пункту.

Скажу то, о чем не говорят в России, по крайней мере, в политических кругах. Россия отрезала себя от Украины. В статье Путин утверждает, что Россия и Украина должны быть вместе, но они разделились из-за "мистического" сговора Запада.

Впрочем, правда гораздо проще. Правда прямо перед нами.

Причина, почему Украина и Россия не близки, – это потому, что Россия напала на Украину. Другими словами, если целью Путина на самом деле были хорошие отношения России и Украины, то именно он и никто другой сделал это невозможным. Не только на время своего режима, но и на годы и десятилетия спустя.

Словом, если он действительно занимается тем, о чем писал, – а я думаю, что это так, его тезисы исторически бессмысленны, но он верит в это как человек, – если он действительно занимается тем, чтобы Россия и Украина были близки, нет ни одного человека в мире, который был бы больше виноват в отсутствии этих близких отношений, чем сам Владимир Путин.

Он сам из-за своей внешней политики, из-за своих действий, своего решения напасть на Украину сделал близкие отношения России и Украины невозможными. Это то, о чем он не может говорить, поэтому Путин должен прибегать к долгим историческим фантазиям, позволяющим ему говорить: "Это не я, это Запад. Мое вторжение в Украину не связано с современностью, это связано с древними историческими фабулами".

Это приводит нас к ответу на вопрос: зачем эта статья, почему она появилась сейчас – через семь лет после нападения на Украину?

Ответ связан не с прошлым, а с настоящим, не с Украиной, а с Россией, в частности, с поздним периодом путинского режима.

Путин – стареющий лидер деспотического режима. Деспотический режим, который провалился в собственных стремлениях. Он не смог сделать Россию независимым игроком международной политики, в то время как Россия стала зависимой от Китая. И он не смог сблизить Россию и Украину. Напротив – напав на Украину, Россия на долгое время стала врагом. Поэтому на этом этапе своей карьеры Путину остается только скрывать эти провалы за ложью.

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