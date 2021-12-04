Восемь лучших фантастических фильмов, завоевавших 2021 год 4.12.2021, 20:24

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Один из них - «Лига справедливости Зака Снайдера».

Несмотря на переносы релизов, 2021 год подарил стопку фильмов, хоть и небольшую, но фантастически увлекательную. «Популярная механика» расскажет о самых топовых 8 фантастических фильмов 2021 года, которые вы обязаны посмотреть, если ещё не успели это сделать.

«Лига справедливости Зака Снайдера»

IMDb: 8.1

Режиссер: Зак Снайдер

В главных ролях: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Эми Адамс, Галь Гадот, Рэй Фишер, Джейсон Момоа, Эзра Миллер, Уиллем Дефо, Джесси Айзенберг, Джереми Айронс, Дайан Лейн, Конни Нильсен, Дж. К. Симмонс

В мае 2020 года сам Зак Снайдер объявил, что оригинальной версии фильма быть. Так и появилась картина под названием «Лига справедливости Зака Снайдера», которую режиссер посвятил памяти дочери Отэм.

«Дюна»

Dune: part one (12+)

IMDb: 8.2

Режиссер: Дени Вильнев

В главных ролях: Тимоти Шаламе,Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Зендея, Чан Чэнь, Шарлотта Рэмплинг, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем

Можно долго и упорно говорить о плюсах и минусах картины «Дюна», но лучше как минимум один раз увидеть все своими глазами, так как создатели на славу постарались над картинкой, чтобы у зрителя было ощущение полного погружения.

Мечта снять фильм «Дюна» зародилась в маленьком Дени Вильневе, когда ему было всего 12. После прочтения романа Фрэнка Герберта «Дюна» парнишка мечтал снять фильм близко к тексту первоисточника. Но понимал, какая ответственность ложится на его плечи, и, чтобы не лажануться, Дени набивает руку на фантастических картинах «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049», а уже потом с чистой совестью берётся за «Дюну».

«Неисправимый Рон»

IMDb: 7.2

Режиссер: Жан-Филипп Вине; Сара Смит

В главных ролях: Зак Галифианакис, Джек Дилан Грейзер, Оливия Колман, Эд Хелмс, Джастис Смит, Роб Делани, Кайли Кэнтралл, Рикардо Уртадо, Маркус Скрибнер, Томас Барбаска

Если в главных ролях Зак Галифианакис (и не важно, что в данном случае он только на озвучке), значит будет точно смешно. Это как минимум. У создателей получился головокружительный мультфильм для всей семьи, даже мульт-скептики будут хохотать на всю мощность, а может местами и всплакнут.

Взрослым показано идти в кино за поиском ответа на извечный вопрос: «Что будет, если дети перестанут жить в реальном мире и разучатся даже говорить друг с другом?» Ответ кроется в новом мультфильме «Неисправимый Рон»

Работа над анимацией и озвучиванием велась дистанционно во время пандемии COVID-19.

«Главный герой»

Free Guy(16+)

IMDb: 7.2

Режиссер: Шон Леви

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Лил Рел Хауэри, Уткарш Амбудкар, Джо Кири, Тайка Вайтити

Ржать — всем сюда. Жил себе парень по имени Парень со своим водоплавающим питомцем, попивал кофеек в любимой кофейне, наблюдал за ограблениями, убийствами и прочей ерундой. Но тут он решил влюбиться, а любовь, как известно, открывает глаза на многие вещи. Наш Парень оглянулся по сторонам и понял, что весь мир вокруг — это онлайн-видеоигра с миллионами игроков, а сам Парень — фоновый ее персонаж, NPC. Несмотря на свою комичность, фильм получился трогательным, милым и заставляющим размышлять. Вы когда-нибудь пускали слезу из-за фильма про видеоигры? Нет? Всё бывает в первый раз.

Все тачки, танки, мотоциклы и прочие вездеходы — все настоящее, но в одном единственном экземпляре. Так что всей съемочной группе строго настрого наказали, чтобы берегли чужое имущество.

А ещё, кто заметил Хью Джекмана в одной из сцен?

«Финч»

IMDb: 6.9

Режиссер: Мигель Сапочник

В главных ролях: Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс

По большому счету фильм «Финч»– это «театр одного актера». Старина Том как вино — хорошеет с годами. Но тема «Изгоя» явно его любимая, и внутренний интроверт вновь рвется на экраны. Тому Хэнксу не привыкать уже вывозить на себе одном всю картину.

По классике фантастического фильма на земле бушует радиация, пыльные бури и торнадо. Главный герой и его собака всеми способами пытаются выжить в постапокалипсис. Вдобавок к этому наш герой узнает, что смертельно болен, и решает собрать человекоподобного робота, на плечи которого должны лечь обязанности по уходу за собакой после того, как Финч скончается. Робот неплохо разбавляет мрачную обстановку, выдавая реплику за репликой.

В мае вот уже далекого 2018 года продюсеры наметили выход фильма «Финч» (точнее, он тогда назывался BIOS) на 2 октября 2020 года. Потом случилась пандемия. Уже в июне 2020 года стало понятно, что никакого релиза в этом году не будет: из-за коронавируса кинотеатры по всему миру закрылись. Выход фильма был перенесён сначала на 16 апреля 2021 года, а в январе 2021 года премьеру сдвинули на 13 августа 2021 года. Но и это не все: в марте того же года выход фильма снова был перенесён на неделю позже — 20 августа.

В итоге в мае 2021 года фильм был переименован в «Финч» и приобретён одним из видеосервисов для последующего выпуска 5 ноября 2021 года. Помотало «Финча», конечно...

«Охотники за привидениями: Наследники»

Режиссер: Джейсон Райтман

В главных ролях: Маккенна Грейс, Финн Вулфхард, Кэрри Кун, Пол Радд, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер, Энни Поттс

«Охотники за привидениями» — культовый фильм, и снимать его продолжение спустя четверть века — большая ответственность. А еще риск получить тонну негативных отзывов от фанатов велик, но Джейсон Райтман бьет по всем точкам зрителя, отвечающим за ностальгию: через саундтрек, визуал и даже через пиротехнические эффекты.

Действие фильма разворачивается через 30 лет после событий «Охотников за привидениями 2». Сюжет затягивает своим постепенным погружением, море отсылок и пасхалок, смотрится на одном дыхании.

Фильм смог сделать невозможное — на целых два часа вновь вернуть тебя в беззаботное детство. А в конце режиссер нас добивает: трогательность момента зашкаливает, слезы текут по твоим щекам, ты оглядываешься в кинотеатре по сторонам, а твой сосед шмыгает носом, смотришь на бородатого мужика с другой стороны, а тот вытирает слезы рукавом. И ты не понимаешь как это произошло — это ведь не какая-то душераздирающая драма. Словом, главный показатель, что фильм удался. Спасибо за этот come back.

А вы знали, что режиссер Джейсон Рейтман — сын режиссера «Охотники за привидениями» и «Охотники за привидениями 2»? А ещё, что он появился в «Охотники за привидениями 2» в качестве актера в эпизодической роли? «Охотники за привидениями» передаются по наследству!

«Митчеллы против машин»

IMDb: 7.7

Режиссёры: Майкл Рианда; Джефф Роу

Роли озвучивали: Эбби Джейкобсон, Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф, Майкл Рианда, Эрик Андре, Оливия Колман

Очень смешная, добрая и трогательная история о чудаковатой семье, которая должна спасти мир от восстания машин. Создатели «Человека-паука: Через вселенные» гарантируют нам отличный визуал. При просмотре картины порой не успеваешь за драйвом и плотным потоком смыслов, отсылок, мемов. Так и хочется поставить мульт на стоп, чтобы не упустить ни один момент.

В мультфильме душераздирательно проработаны отношения между отцом и дочерью. Любовь, доверие, честность должны быть на первом месте. Недаром «Митчелы» Одни из главных претендентов на Оскар-2022.

Изначально Sony Pictures Releasing должны были предоставить мультфильм в кинопрокат аж в 2020 году под названием «На связи». Но и тут у нас «Ковидушка» всё подпортил. Sony были вынуждены продать права на дистрибуцию сервису Netflix, который вернул ленте её рабочее название «Митчеллы против машин».

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

IMDb: 7.6

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

В главных ролях: Симу Лю, Аквафина, Мэнъэр Чжан, Фала Чэнь, Флориан Мунтяну, Бенедикт Вонг, Мишель Йео, Бен Кингсли, Тони Люн

Фильм с восточным колоритом для любителей Marvel. По сюжету мы встречаем очередного неравнодушного к кольцам, наделенным невероятной силой, которые дарят бессмертие и могущество. С их помощью Вэньву, счастливый обладатель колец, захватывал страны, устраивал перевороты в правительстве и создал организацию «Десять колец». В общем, безобразничал безбожно. Шан-Чи, главный герой фильма, сбегает от своего отца Вэньву, чтобы жить мирной жизнью, но до поры до времени... это же Marvel. И тут начинается эпическое приключение, где есть драма, крутые бои и схватка с могущественным злом. Рассказывать бессмысленно, надо смотреть.