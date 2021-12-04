Санкции ЕС мощно ударят по энергетическому и химическому экспорту Лукашенко 1 4.12.2021, 20:26

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Стали известны экспортные потери режима от санкций Евросоюза.

Администрация нелегитимного сообщила, что санкции ЕС затронут экспорт энергетического и химического комплекса на $250-300 млн в год, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

До этого узурпатор в интервью кремлевскому придворному шуту так комментировал потери от санкций:

«Это мизер... Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать».

Все-таки посчитать оказалось дешевле? А ведь это только санкции ЕС, только по энергетическому и химическому комплексу и только по данным людей, считавшим наши голоса на выборах.

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