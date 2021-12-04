О чем говорила Ангела Меркель в последнем на посту канцлера ФРГ обращении? 4.12.2021, 20:51

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Уже в среду бундестаг должен избрать Олафа Шольца ее преемником.

В своем последнем видеоподкасте на посту главы правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) еще раз предупредила жителей Германии о предстоящих трудных неделях в связи с пандемией COVID-19 и призвала к совместным усилиям, пишет dw.com.

"В разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической", - указала и.о. канцлера в субботу, 4 декабря, призвав сограждан делать прививки.

"Неважно, первая ли это вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка, - подчеркнула Меркель. - Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем как стране преодолеть пандемию". Она упомянула о том, что лечение тяжелобольных пациентов приходится переносить из-за переполненных отделений интенсивной терапии и об "ужасающе большом количестве людей, которым вирус стоил жизни".

"К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями", - сказала и.о. канцлера. В то же время Меркель поблагодарила всех, кто в "эти трудные времена" проявил благоразумие и придерживался правил: "Вы составляете подавляющее большинство в нашей стране".

По собственным подсчетам самой Ангелы Меркель, с июня 2006 года она более 600 раз обращалась к народу Германии в своем видеоподкасте. В среду, 8 декабря, бундестаг должен избрать Олафа Шольца ее преемником на посту германского канцлера.

Статистика распространения коронавируса в ФРГ

За последние сутки в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, зафиксировано 64 510 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения составляет более 6 миллионов. 378 пациентов скончались за минувшие 24 часа. Семидневный показатель заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 несколько вырос: до 442,7 на 100 тысяч населения (накануне он составлял 442,1).

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней по состоянию на 3 декабря составляло 5,52. В середине ноября власти Германии признали этот показатель важнейшим критерием для введения антикоронавирусных ограничений. Максимальной величины за все время пандемии - около 15,5 на 100 тысяч населения - семидневный коэффициент загруженности клиник достиг в рождественский период 2020 года.

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