закрыть
5 декабря 2021, воскресенье, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Киев опроверг заявление Минска о том, что украинский вертолет нарушил границу Беларуси

1
  • 5.12.2021, 8:33
  • 3,164
Киев опроверг заявление Минска о том, что украинский вертолет нарушил границу Беларуси
Иллюстрационное фото

Лукашисты готовят провокацию против Украины?

Белорусские пограничники заявили о «нарушении» воздушного пространства Беларуси со стороны Украины, сообщил Пограничный комитет Беларуси. По предварительной информации, нарушение было непреднамеренным.

«4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — говорится в официальном сообщении.

«Украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. По данному инциденту проинформирована украинская сторона», — пишут представители ведомства.

По предварительной информации, нарушение было непреднамеренным.

Украинская сторона утверждает, что нарушения границы с Беларусью не было. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Демченко напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция «Полесье», в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.

«В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства — не соответствует действительности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников