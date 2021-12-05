Киев опроверг заявление Минска о том, что украинский вертолет нарушил границу Беларуси 1 5.12.2021, 8:33

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Лукашисты готовят провокацию против Украины?

Белорусские пограничники заявили о «нарушении» воздушного пространства Беларуси со стороны Украины, сообщил Пограничный комитет Беларуси. По предварительной информации, нарушение было непреднамеренным.

«4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — говорится в официальном сообщении.

«Украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. По данному инциденту проинформирована украинская сторона», — пишут представители ведомства.

По предварительной информации, нарушение было непреднамеренным.

Украинская сторона утверждает, что нарушения границы с Беларусью не было. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Демченко напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция «Полесье», в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.

«В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства — не соответствует действительности».

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