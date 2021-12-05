Мнение: Лукашенко готовится к открытому предательству Путина 5.12.2021, 8:52

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Ситуация для режима развивается катастрофически.

В Беларуси ситуация становится все сложнее. Лукашенко готовится к открытому предательству Путина, потому что альтернативный вариант - это уход с должности без сохранения чрезвычайных полномочий, пишет телеграм-канал CYNIC.

Режим не был готов к пятому пакету санкций - он оказался катастрофичным с точки зрения неожиданности.

Проблема в том, что "карманам" не хватает ресурсов, чтобы оплачивать постоянные уходы от санкций. "Скользить" не получается - приходится платить валютой, а вторую ее половину отбирает режим. Вот и получается, что работают в убыток, но поскольку санкции сейчас накрывают волнами, то средств для подобной игры банально нет.

Сейчас происходит попытка играть в многовекторность, но уже с Китаем (это, кстати, послание брату по окопу). Все обещания России - это попытка получить деньги, чтобы выиграть еще немного времени. Если поездка в Крым не будет гарантировать финансы, то она будет отменена. Но не отменяется вариант: сначала езжай, а потом "увидишь фигу".

Получается диссонанс: политические мечты Лукашенко о правлении в обход Кремля при полном финансировании из Москвы никак не сочетаются с экономическими возможностями и связанными руками во внешней политике.

Запад полностью отрезан: покупать "продаваемую" России Беларусь Европа не хочет, потому что осознает, что Беларусь не будет продана, поскольку это отрежет Лукашенко пальцы и оторвет от власти.

В итоге получится "голый" монарх на резиновом троне ВНС. Картинка не стыкуется - желания и возможности не имеют ничего общего друг с другом.

Экономика - неудобный кейс, поэтому на него "закрывают глаза" при принятии политических решений, а потом мучают экономистов, чтобы те решили проблему и продолжили многовекторность.

У Лукашенко для реализации его схемы есть ровно один вариант ( если вдруг Европа не решит повестись на шантаж с продажей себя России) - и это получение московских денег с дальнейшим полным предательством по всем фронтам. При любом другом исходе Лука остается либо без власти, либо вообще без денег, а это значит, что и "кошелькам" придется искать рыбу в мутной воде, торгуя лишь официально с восточными партнерами. Это никуда не годится - "семья" начнет голодать.

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