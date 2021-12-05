Гендиректор BioNTech дал прогноз по созданию вакцины от штамма «Омикрон» 1 5.12.2021, 12:17

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Прививаться от коронавируса нужно будет так же, как и от гриппа.

По словам эксперта, препараты можно быстро адаптировать к новому потенциально опасному штамму Омикрон.

Генеральный директор компании BioNTech, которая вместе с Pfizer создала известную вакцину от коронавируса, Угур Шахин заявил, что прививаться от этой опасной болезни придется ежегодно.

Кроме того, он сказал, что уже существующий препарат можно оперативно адаптировать под новые штаммы, в том числе и под недавно выявленный Омикрон.

Об этом Шахин рассказал в интервью Reuters.

Он уверен, что прививаться от коронавируса нужно будет так же, как и от гриппа. Вероятность того, что вакцинироваться придется ежегодно становится все выше.

Что же касается самих вакцин, то Шахин напомнил о том, что адаптировать вакцину к штамму Дельта, который до сих пор доминирует в мире, не было необходимости.

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