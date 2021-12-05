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Николай Сванидзе: Лукашенко выбросил белый флаг

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  • 5.12.2021, 12:59
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Николай Сванидзе: Лукашенко выбросил белый флаг

Путин дал понять белорусскому диктатору, что то ему «не брат».

Известный российский журналист Николай Сванидзе прокомментировал заявления Лукашенко по поводу Крыма и ядерного оружия.

― Вообще, конечно, признание Лукашенко Крыма — смешная цель, потому что кто бы признал самого Лукашенко, — отметил в интервью на «Эхе Москвы» Николай Сванидзе. — Он признал Крым! Кому он от этого сделал напряг, непонятно, потому что, что признал Лукашенко Крым, что не признал он Крым, никому от этого ни холодно и ни жарко. В том числе Путину Владимиру Владимировичу.

Но, тем не менее, в этом смысле он выбросил белый флаг. Он согласился признать Крым, он согласился на ядерные ракеты в Беларуси, хотя понимает, что чемоданчик ему никто не даст. Ключ от этих ракет все равно будет у Путина.

На реплику, что часто Лукашенко действует не по-братски по отношению к Путину, Сванидзе отметил:

― Это Лукашенко говорит, что они братья. Путин этого не говорит. Это не путинское словечко. Лукашенковское вполне, но не путинское. Какой он ему брат? Думает Путин: какой ты мне брат?

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