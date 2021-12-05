Минфин России делает «контрольный выстрел» по рублю 5.12.2021, 13:13

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Правительство РФ будет рекордно скупать валюту второй месяц подряд.

Минфин России в декабре продолжит скупку валюты для наполнения Фонда национального благосостояния в рекордных объемах, сообщает finanz.ru.

С 7 декабря по 13 января на валютные интервенции на Московской бирже из бюджета будет направлено 505 млрд рублей, сообщило ведомство в пятницу.

За месяц ЦБ, проводящий операции в интересах Минфина, заберет из оборота рынка 6,8 млрд долларов - лишь чуть меньше ноябрьских 7,2 млрд, ставших беспрецедентной суммой за четыре года существования бюджетного правила.

Дневной объем интервенций составит 22,8 млрд рублей, или 310 млн долларов против 360 млн в ноябре.

Скупка валюты и золота, на которую государство направляет дополнительные нефтегазовые доходы, останется в 1,5 раза выше уровней конца лета, несмотря на существенное падение цен на нефть: в ноябре баррель российской Urals опускался ниже 70 долларов на фоне паники из-за штамма «омикрон».

Дешевеющую нефть бюджету скомпенсировал дорогой газ, объясняет Минфин: доходы ноября оказались на 105,2 млрд рублей выше плана, и эту сумму добавили к объему интервенций в декабре.

С начала года Минфин купил на МосБирже 32 млрд долларов, направив на эти цели 2,3 триллиона рублей - примерно 10% всех доходов федеральной казны. В результате из оборота рынка и экономики в ФНБ был изъято около трети чистого притока валюты по текущему счету платежного баланса, который ЦБ оценил в 94,2 млрд долларов.

Валюты на рынке становится меньше, а рубль - слабее. Резкий рост интервенций, состоявшийся в ноябре, отнял у курса российской валюты 2-3 рубля, оценивает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Лишенный нефтедолларовой опоры, рубль становится более уязвимым к потокам спекулятивного капитала, покупкам и продажам российского госдолга иностранцами, отмечает главный экономист ING по РФ и СНГ Дмитрий Долгин.

Но бюджету крепкий рубль и не нужен: чем выше курсы доллара и евро, тем выше нефтегазовые доходы - и тем больше валюты и золота можно сложить в «кубышку».

На 1 ноября в фонде, который изначально создавался для обеспечения пенсионной системы, а затем трансформировался в фонд для оплаты госстроек и затыкания дыр в периоды кризисов, находилось 13,9 трлн рублей (197,7 млрд долларов).

Из этой суммы, впрочем, лишь 114,8 млрд - не потраченные деньги, размещенные в валюте и драгметаллах.

Согласно проекту бюджета, в 2022-24 гг Минфин планирует отправить в ФНБ еще 112 млрд долларов, при этом расходы из фонда будут ограничены.

Если изначально предполагалось тратить деньги, когда ликвидная часть превысит 7% ВВП, то теперь эта планка составляет 10%, в соответствии с законом, который 29 ноября подписал президент Владимир Путин.

На практике это означает, что вместо 6 триллионов рублей в ближайшие три года из фонда на инфраструктурные проекты и ускорение экономики потратят только 2,5 триллиона.

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