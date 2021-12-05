Новый налог: стало известно, сколько будут платить владельцы квартир в Беларуси 11 5.12.2021, 15:08

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Чиновник проговорился о сумме сбора.

Стало известно, сколько будут платить владельцы квартир в Беларуси. О сумме налога в эфире пропагандистского телеканала "Беларусь 1" рассказал заместитель главы администрации Лукашенко Дмитрий Крутой, сообщает euroradio.fm.

По его словам, для отдельных категорий граждан будут действовать льготы: для пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и других социально незащищенных категорий.

"Для остальных это будет ставка от 20 до 50 рублей в год, — говорит Крутой. — Поэтому сказать, что это уже какая-то неподъемная или катастрофическая сумма для горожанина, невозможно".

О нововведении объявили в 2021 году. Предполагается, что оно начнет действовать в 2022-м. Для тех, кто имеет более одной квартиры, соответствующий налог действовал и раньше.

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