В середине недели в Беларуси может похолодать до -18°С 2 5.12.2021, 20:44

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Над Беларусью на следующей начнет царствовать холодный антициклон.

В середине недели в Беларуси может похолодать до -18°С. Причем температура будет разниться: ночью-от -2°С и до -15°С по северо - западу, а днем-от нуля по юго-западу до -8°С по северо-востоку, передает «Наша Нива».

В ночь на четверг по северу страны вообще до -18°С.

А в предстоящие выходные за ситуацию в атмосфере начнет отвечать более теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Ночью-0…-6°С. Днем в субботу-0…+3°С — в воскресенье, 12 декабря, - +1…+3°С.

А завтра, 6 декабря, в Минске ожидается до минус 3°С. Ветер до 9 м/c.

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