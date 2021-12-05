Лукашенковский премьер Головченко собрался «бомбить Воложин» 14 5.12.2021, 22:11

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Лукашист анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран.

Лукашенковский премьер-министр Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран.

«Будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — заявил Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, ответные меры будут «абсолютно адекватные» и «симметричные».

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