Лукашенковский премьер Головченко собрался «бомбить Воложин»14
- 5.12.2021, 22:11
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Лукашист анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран.
Лукашенковский премьер-министр Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран.
«Будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — заявил Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, ответные меры будут «абсолютно адекватные» и «симметричные».