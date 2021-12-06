Стал известен дефицит белорусского бюджета 1 6.12.2021, 11:54

4,456

В начале года планируемый дефицит был гораздо меньше.

Это следует из материалов, которые размещены на сайте финансового ведомства. В начале года планируемый дефицит был гораздо меньше, пишет banki24.by.

Раз в месяц Минфин размещает сведения об исполнении бюджета сектора госуправления. В общую казну сектора госуправления входят республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет ФСЗН.

Каждый год в стране принимают законы о республиканском бюджете и бюджете ФСЗН. Вслед за центральными властями минские, областные, районные, городские и сельские депутаты принимают решения по местным бюджетам.

Однако в течение нового финансового года принятые документы корректируются как по доходной, так и по расходной части. В результате изменяются и объемы дефицитов/профицитов бюджетов.

Дефицит – это состояние бюджета, когда его расходы больше доходов. Профицит – это обратная ситуация: доходы больше расходов. Если доходы и расходы равны, то говорят, что бюджет сбалансирован.

Согласно закону о республиканском бюджете на 2021 год дефицит центральной казны был установлен на уровне 4,047 млрд BYN. По итогам 10 месяцев 2021-го уточненный дефицит республиканского бюджета оказался равен 6,2 млрд BYN.

Уточненный дефицит бюджета сектора госуправления после уточнений составил 6,042 млрд BYN. Это указывает на то, что вместе взятые бюджет ФСЗН и местные бюджеты должны иметь небольшой профицит – 158 млн BYN.

При этом помимо Минска в Беларуси есть 10 городов областного подчинения, 118 районов и более 1100 сельсоветов. То есть 158 млн BYN распределяются между указанными субъектами и ФСЗН.

Согласно уточненному плану профицит ФСЗН по итогам года может составить 332,8 млн BYN. Таким образом, чиновники ждут, что по итогам года местные бюджеты в целом будут дефицитны (расходы выше доходов).

В отношении бюджета ФСЗН и местных бюджетов есть еще одна важная вещь, которую следует держать в уме. И ФСЗН, и местные бюджеты получают деньги из республиканского – так называемые трансферты.

Например, по закону о республиканском бюджете размер трансферта в ФСЗН равен 1,630 млрд BYN, а трансфертов в иные бюджеты – 5,340 млрд BYN. Это значит, что казна Фонда соцзащиты без подпитки из центрального бюджета в целом дефицитна, а местные бюджеты без инъекций из центра вообще в глубоком минусе.

О проекте бюджета на 2022 год пока мало информации. Между тем, по графику закрытие шестой сессии парламента назначено на 22 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».