Блогер Максим Кац: Демократические изменения неизбежны 2 6.12.2021, 12:59

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Максим Кац

Фото: Новая газета

Кризис для Лукашенко не закончился.

Российский общественный деятель и популярный блогер Максим Кац выпустил ролик о последних действиях Лукашенко, который за короткое время дал несколько интервью зарубежным медиа. Несмотря на то, что уже год в Беларуси нет массовых акций протеста, по мнению Каца, сама риторика Лукашенко говорит о том, что демократические изменения неизбежны, пишет nn.by.

«Риторика Лукашенко последнего времени оставляет гнетущее впечатление. Вранье экспромтом, когда вовсе нет связи с тем, что было сказано до и после, чистый полет фантазии человека, в чьих руках есть силовой ресурс, и он может нанести реальный ущерб. Это пугает.

Одно дело, видеть перед собой рациональный источник насилия, другое — вот такого персонажа без тормозов, — отмечает Максим Кац. — С другой стороны, это хорошая новость. Все действия Лукашенко последних полутора лет говорят о том, что кризис для него не закончился.

Все предыдущие заканчивались, ситуация всегда стабилизировалась, а теперь приходится бесконечно удерживать этот баланс, который позволит выудить какое-то количество денег у соседа на поддержку собственного правления. Такая стратегия по определению конечна. Так жить нельзя. Это не правление, это выживание.

Вот это перманентное выживание некогда самого устойчивого автократа на европейской территории бывшего Союза и есть достижение летних протестов прошлого года.

Обратите внимание: уличной активности нет уже год. Все НКО, правозащитные организации, независимые СМИ разгромлены. А Лукашенко выглядит и ведет себя так, будто по-прежнему сотни тысяч людей стоят у него под окнами, будто по-прежнему он бегает с автоматом».

Кац отмечает, всем понятно, что так не должно быть, когда власть удерживается только насилием, когда международной политикой занимается «правительство в изгнании» во главе с Тихановской, с которой ведут диалог мировые лидеры и считаются с ее мнением при принятии решений по Беларуси.

«И все это без массовых жертв, — продолжает он. — При всем безумном силовом давлении, без ужесточения, без намеков на гражданскую войну. Это удивительный пример гражданского сопротивления. Нет сомнений, что он приведет к демократическим изменениям в Беларуси в ближайшем будущем».

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