Белоруски провели флешмоб «Помидоры и сметана» 2 6.12.2021, 13:10

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Фотофакт.

В Беларуси женщины провели флешмоб «Помидоры и сметана». Фото акции опубликовало «Радыё Свабода».

Напомним, что в ноябре в Сети появился ролик, где задержанный 65-летний Анатолий Шелкович очень креативно объясняет силовикам, почему ему нравится сочетание белого и красного цветов.

«Мне всегда нравилось сочетание белого и красного цветов. У меня жена рыженькая — это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — рассказал мужчина на видео.

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