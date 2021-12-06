Мнение: Новые санкции и увольнения станут крахом для режима 2 6.12.2021, 15:55

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Фото: Homoatrox, wkipedia.org

Солидарность приведет белорусов к победе.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился мнением о происходящем в стране:

— Идеологи, которые увольняют ценнейшую рабочую силу, самостоятельно закапывают режим. В период, когда введенные ранее санкции начинают работать в полную силу и к ним прибавляется пятый пакет, превосходящий по мощи предыдущие, прихлебатели режима совершают масштабную ошибку — теряют персонал, который имеет огромный опыт работы на предприятии, в школе, в больнице — на любом рабочем месте.

Это может стать их финалом. У рабочих, которые не попали в списки, уже есть конкретный план действий. В знак солидарности на предприятиях коллеги попавших в списки сотрудников отказываются стажировать на рабочее место новичков. Так же есть заявления об увольнениях вместе с коллегами, членами семей.

Предприятия, которые и без того попали под санкции и дышат на ладан, разрушаются только идеологами. Белорусы не раз в течение всего времени показали солидарность друг с другом и это именно та сила, которая обязательно приведет к победе. Режим уже показал, что в покое не оставит никого. При Лукашенко в Беларуси нормальной жизни не будет. Это уже не просто мысли, а факт. Поэтому нужно бороться и доводить дело до конца.

Жыве Беларусь!

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