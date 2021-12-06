Как и сколько налогов будут платить ИП в 2022-ом? 9 6.12.2021, 17:45

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Целый ряд изменений в налогообложении стартует уже в следующем году.

Отказ от упрощенной налоговой системы для малого бизнеса (ИП), а также целый ряд изменений в налогообложении стартует уже в следующем году. Как рассказал в интервью телеканалу Беларусь 1 заместитель главы администрации правителя Дмитрий Крутой, это связано с тем, что малый бизнес «все меньше участвует в госрасходах». Myfin.by собрал самые важные моменты из интервью: кто, сколько и когда должен будет платить налогов в новом году.

Как объяснил Дмитрий Крутой последние тенденции в части собирания налогов с малого бизнеса негативные. В качестве примера он привел следующие расчеты:

– В среднем один занятый на микропредприятии платит 7500 рублей налогов, индивидуальный предприниматель на обычной системе налогообложения – таких, к сожалению, меньшинство – платит 11 000 рублей, ИП на «упрощенке» платит всего лишь 1900 рублей, предприниматель на едином налоге платит 1700 рублей. Когда ИП разрешили переходить с «упрощенки» на единый налог, общая сумма налоговых поступлений в 2019 уменьшилась на 40%. В 2020-м она сократилась еще на 30%. Конечно, такая сумма потерь не могла остаться без внимания. У нас солидарная пенсионная система, и малый бизнес должен участвовать в финансировании этих расходов.

В части налогов нас ждет повышение ставок единого налога. Эта тема отдана на откуп местным властям. Люди, занятые в малом бизнесе, исходя из спроса, экономической ситуации в регионах могут платить разные суммы налогов, поэтому определённая дифференциация нужна. Для ИП по отдельным видам деятельности упрощенная система в следующем году еще останется, для остальных видов бизнеса она будет отменена, вырастут ставки единого налога.

Но с 2023 года ожидается, что все они перейдут на единую форму налогообложения: уплату подоходного налога по повышенной ставке 18% с разницы между доходами и расходами.

Для самозанятых с 2023-го года вводится налог на профессиональный доход, как в странах-соседях по ЕАЭС: 10% от выручки при работе с физлицами, 10% от выручки при работе с юрлицами, но до определенной суммы, и 20% от выручки сверх этой суммы.

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