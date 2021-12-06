Массовые увольнения затронули школы и детские сады 1 6.12.2021, 18:14

13,660

Заниматься детьми практически некому.

В редакцию телеграм-канала «БОР» все чаще поступает информация о массовых увольнениях не только на заводах, но и в детских садах и школах. Заниматься детьми практически некому. Зарплаты мизерные, условия и того хуже. На такие условия прежде соглашались либо садисты, либо энтузиасты. А теперь кто будет работать?

С таким имиджем профессии преподавателя на работу скоро будут принимать по принципу дворников: есть человек и слава Богу, а работает он или нет уже не важно. Главное, чтобы числился.

Теперь представьте, готовы ли вы отправить своего ребенка зимой в холодный садик, где в раздевалке во время тихого часа воспитательница будет согреваться чекушкой? Или вовсе будет бросать детей посреди прогулки, так как к ней придут дружки собутыльники. Готовы?

В школе, думаете, будет лучше? Напомним, в нашей стране нет такого понятия как домашнее обучение. Поэтому, какими бы ни были преподаватели, с ними придется мириться. К этому вы готовы?

Решать нам, нам с этим жить.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.