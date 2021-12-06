США опубликовали первую в истории страны стратегию борьбы с коррупцией
- 6.12.2021, 18:25
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Документ предусматривает усиление международного сотрудничества по этой проблеме и помощь другим странам.
Белый дом опубликовал в истории США стратегию борьбы с коррупцией. Документ предусматривает усиление международного сотрудничества по этой проблеме и помощь другим странам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В стратегии коррупция названа "злокачественной опухолью внутри общества", которая разъедает общественное доверие и способность правительств оказывать помощь гражданам своих стран.
"Вредные последствия коррупции сказываются практически на всех аспектах жизни общества", - подчеркивается в документе.
В стратегии сделан упор на "транснациональные измерения" коррупции. Документ предусматривает дополнительные меры, которые призваны препятствовать использованию "американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов".
Стратегия предусматривает проведение ревизии критериев оказания помощи правительствам других страны с целью повышения успешной борьбы с коррупцией и подотчетности получателей помощи. Кроме того, документ предполагает возведение антикоррупционной деятельности в разряд приоритетов дипломатии США.
В стратегии приведены пять компонентов, которые усиливают друг друга:
- модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией;
- сдерживание незаконного финансирования;
- привлечение к ответственности коррумпированных лиц;
- сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры;
- улучшение дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики.
Как сообщил на брифинге, который предшествовал публикации стратегии, представитель Белого дома США на этой неделе планируют объявить о новых санкциях против лиц, участвовавших в действиях, подрывающих демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека.
По словам представителя Белого дома, санкции будут приурочены к "саммиту за демократию". Мероприятие в конце недели намерен провести президент США Джо Байден. Ожидается, что в саммите примут участие делегации 110 стран.