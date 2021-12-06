Пилот «МАЗ-СПОРТавто» Василевский был уволен из-за задержания после выборов 5 6.12.2021, 19:35

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Вязович не стал его защищать.

По информации источника «Трибуны», в конце августа – начале сентября 2020 года пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский был задержан, когда возвращался домой с работы. Василевского доставили в один РУВД столицы, обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и составили протокол по статье 23.34 КоАП. Василевский не отбывал сутки и был наказан штрафа. По информации источника «Трибуны», в акциях протеста он на самом деле не участвовал.

Спустя время на МАЗ пришла рекомендация распрощаться с сотрудниками, которые имеют судимость по статье 23.34. В итоге Василевский был уволен, а начальник команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович не стал защищать подопечного перед начальством, что с непониманием восприняли некоторые коллеги.

В итоге на «Дакар-2021» отправилось два экипажа (Вязовича и Алексея Вишневского), хотя в предыдущие годы от МАЗа выступали три машины. Василевский готовился к ралли-рейду в качестве запасного, но на гонку уже не поехал.

Позже Василевского вернули в состав «МАЗ-СПОРТавто». К «Дакару-2022» готовились три экипажа от Беларуси.

В конце ноября стало известно, что «МАЗ-СПОРТавто» не допущена к участию в ралли-рейде «Дакар-2022» из-за международных санкций, введенных в отношении ряда белорусских предприятий, в том числе МАЗа. Участие команды МАЗа в рейде может быть расценено как реклама подсанкционного завода. Организаторы рейда решили уклониться от этого риска.

«Дакар» стал составной частью чемпионата мира, куда входят еще четыре турнира. На данный момент права на проведение чемпионата мира принадлежат компании A.S.O., поэтому, вероятнее всего, белорусская команда не сможет выступить ни на одном из этапов мирового первенства.

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