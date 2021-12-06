Белый дом: США укрепят восточный фланг НАТО в случае вторжения России в Украину 4 6.12.2021, 21:37

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Помимо этого, Вашингтон может поддержать Киев новыми поставками оружия.

США укрепят восточный фланг НАТО в случае вторжения России в Украину. Помимо этого, Вашингтон может поддержать Киев новыми поставками оружия.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

"После 2014 года у нас была принята Европейская инициатива сдерживания, которая предусматривала усиление развертывания сменных войск на территории союзников на восточном фланге НАТО", - цитирует издание представителя Белого дома.

По его словам, в случае вторжения России в Украину США и союзники по НАТО усилят работу по безопасности в регионе. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь. В то же время представитель Белого дома добавил, что в качестве ответа на российскую агрессию Вашингтон будет готов поддержать Киев новыми поставками вооружений.

При этом он подчеркнул, что США не собираются вмешиваться в возможный вооруженный конфликт.

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