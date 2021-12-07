Военный эксперт: Начинается крах планов блицкрига Путина 8 7.12.2021, 10:26

10,656

В случае вторжения в Украину против РФ сработают несколько факторов.

Россия может готовить план масштабного вторжения в Украину с привлечением до 175 тыс. военных. Иностранные СМИ публикуют возможные сценарии и карту нападения РФ. Впрочем, молниеносного широкомасштабного наступления не произойдет, убежден директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«Блицкриг предполагает введение войск на достаточно глубокую территорию. Эти войска нужно поддерживать логистикой, другими вещами. Здесь начинается крах планов блицкрига. Если логисты посчитают сколько нужно топлива, боеприпасов, прочего, то окажется, что этих усилий будет недостаточно. Понимаем, что первые действия РФ сразу же приведут к адекватной реакции со стороны США, связанных с новым уровнем санкций. <...> Поэтому вопрос блицкрига, думаю, существует в журналах, в том числе и в наших публикациях, но на самом деле мы уже вышли за пределы понимания реальности: у нас уже чувство страха присутствует, а чувство реальности начинает исчезать», — отметил Згурец на Радио НВ.

В начале ноября в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия перебрасывает войска на границу с Украиной и готовит дальнейшее наступление на украинские территории.

3 декабря в Верховной Раде с отчетом выступил министр обороны Алексей Резников. Он сообщил, что сейчас численность российских войск вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях — более 94 тысяч солдат и офицеров. Они находятся в постоянной готовности и могут быть вовлечены в эскалацию ситуации. Возможное вторжение РФ в Украину Резников не исключает.

По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, накопление российских войск будет продолжаться и выйдет на пик в конце января 2022 года.

На фоне угрозы вторжения РФ в Украину президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин проведут переговоры 7 декабря.

3 декабря Байден заявил, что надеется провести с Путиным «длинный разговор». При этом он отверг «красные линии» Москвы.

Кроме того, Байден предупредил, что Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения Путина. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий и значимый набор инициатив, чтобы господину Путину было очень трудно сделать то, что, как боятся люди, он может сделать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».