В ивацевичской колонии от огнестрельного ранения погиб военнослужащий
- 7.12.2021, 12:21
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Он погиб этой ночью.
В исправительной колонии №5 в Ивацевичах во время несения службы погиб военнослужащий.
«Предварительно установлено, что 35-летний старшина внутренней службы погиб ночью 7 декабря от огнестрельной травмы во время несения службы в ИК-5 в Ивацевичах», – рассказал БелТА заместитель начальника областного УСК Сергей Горошко.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.