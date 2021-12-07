В ивацевичской колонии от огнестрельного ранения погиб военнослужащий 7.12.2021, 12:21

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Он погиб этой ночью.

В исправительной колонии №5 в Ивацевичах во время несения службы погиб военнослужащий.

«Предварительно установлено, что 35-летний старшина внутренней службы погиб ночью 7 декабря от огнестрельной травмы во время несения службы в ИК-5 в Ивацевичах», – рассказал БелТА заместитель начальника областного УСК Сергей Горошко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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