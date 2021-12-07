Жена политзаключенного Алеся Пушкина говорит, что связи с ним нет уже месяц 1 7.12.2021, 13:01

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Алесь Пушкин

Предположительно, его держат в больнице.

Янина Пушкина, жена политзаключенного художника Алеся Пушкина, рассказала в интервью "Народной Воле", что не получает писем от мужа и не имеет сейчас никаких сведений о нем.

В ноябре Алеся Пушкина из СИЗО направили в психиатрическую больницу в Новинках якобы для проведения экспертизы. Его держат в больнице около месяца. Адвокат Пушкина находится под подпиской о неразглашении.

30 марта Алеся Пушкина задержали в деревне Жиличи Кировского района, где он работал на реставрации дворца Булгаков. Художник стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание вражды). Поводом для этого стал написанный Пушкиным портрет антисоветского деятеля, выставленный в частном центре в Гродно. Позже претензии у следователей возникли и к циклу произведений художника, которые он создал более 20 лет назад.

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