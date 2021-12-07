Табу Юрий Христензен

7.12.2021, 14:33

7,328

фото: reuters

Диктатор стал заложником своих слов и инстинктов.

В традиционном Афганистане любое приставание к женщине является строжайшим табу. Даже случайное прикосновение и косой взгляд недопустимы. Потому что каждая женщина в традиционной части Афганистана кому-то принадлежит. Семья и совет старейшин следят за неприкосновенностью имущества.

Но если западная журналистка приедет в Джелалабад, афганец скорее всего протянет ей руку. Он знает, что это нельзя, но она может об этом не знать. Если трюк удался, он попытается к ней прикоснуться. Если она не станет сопротивляться, он с удовольствием с ней переспит. Хотя знает, что это табу.

Во взаимоотношениях между современными государствами также существуют табу. Есть условный "совет старейшин", который следит за соблюдением порядка. И есть определенное количество диктаторов, которые нарушают установленный порядок, руководствуясь средневековым - "кто сильнее, тот и прав!"

Они протягивают руку своим цивилизованным партнерам. В ответ на рукопожатие начинают говорить о любви и взаимовыгодном сотрудничестве. Но стоит немного зазеваться, и руку откусят по локоть. Потому что если диктатор мог кого-то кинуть и не кинул, он потеряет репутацию среди "реальных пацанов".

Один из диктаторов предложил подарить Германии газопровод. Ударили по рукам, но как только строительство закончилось, оказалось что арендованные хранилища пусты, и цены на газ взлетели до небес. Потом навез на границу с Евросоюзом заложников, которых пытается силой впихнуть в Германию.

Еще летом этот диктатор объяснялся в любви Украине. Говорил про "один народ" и "один язык". Даже продублировал свое послание на украинском в доказательство "одинаковости". А сейчас нагнал войска на границу и угрожает большой войной. Обзывает объект своей неразделенной любви "хунтой".

Цивилизованные уговоры на диктаторов не действуют. Они воспринимают это, как приглашение дальше лезть на рожон. Тогда "совет старейшин" избрал другую тактику. Они предали гласности все угрозы диктатора, опубликовали карты готовящегося вторжения и предупредили о неизбежных последствиях.

И вот уже более половины американцев говорят о необходимости обуздать диктатора. Европейцы с удивлением пересчитывают откусанные пальцы после "крепких рукопожатий". Украинцы готовятся отразить агрессию. Диктатор может быть только хотел попугать, но стал заложником своих слов и инстинктов.

Юрий Христензен, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».