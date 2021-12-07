Один из крупных рекламодателей белорусских госСМИ отказался от сотрудничества с ними 4 7.12.2021, 15:24

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Это произошло после критики немецкого концерна.

Немецкий химический концерн Henkel решил отказаться от сотрудничества с каналами ОНТ, СТВ и Беларусь 1. В концерне заявили, что не будут размещать новую рекламу на госТВ, сообщил в своем телеграм-канале Александр Фридман со ссылкой на публикацию в газете Frankfurter Allgemein.

Это случилось после публикации доклада правозащитной организации Libereco о рекламе западных компаний на госТВ Беларуси. Правозащитники назвали десять западных компаний, которые до сих пор особенно активно размещают свою рекламу на беларуском пропагандистском ТВ. Лидерами оказались американские концерны Mars и Procter & Gamble. Немецкий «Хенкель» — на третьем месте.

«Каждый третий рекламный ролик поступает от компаний из стран ЕС, среди которых наибольшая доля принадлежит Германии, на которую приходится половина всех таких роликов. Непосредственно до и после выпусков пропагандистских новостей, а также в программах, изливающих ненависть на критиков режима, компания „Хенкель“ размещает рекламу моющих средств. Необходимо немедленно прекратить это морально крайне сомнительное рекламное мероприятие. Я устал выслушивать оправдания всех этих рекламных компаний», — сказал Марко Фибер, председатель немецкой секции Libereco.

«Мы очень серьезно относимся к критике, высказанной в отношении этой практики, и адаптировали нашу местную маркетинговую деятельность с учетом этого», — сказал представитель компании «Хенкель» по запросу FAZ. Это означает, что маркетинговый бюджет будет перераспределен на другие формы рекламы и каналы. «Мы не забронировали какое-либо новое рекламное время на государственном телевидении», — ответила Хенкель.

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