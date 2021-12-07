Белорусская биатлонистка рассказала о проблемах с финансированием 2 7.12.2021, 23:08

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Анна Сола

Ситуация в стране неспокойная.

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о целях на сезон, передает «Трибуна».

- Как проходила подготовка к этому сезону? Все удалось выполнить?

– Мне кажется, что выполнено очень много. Наверное, если бы что-то хотела добавить, то я бы уже добавила. Все прошло без сбоев. Один раз заболела – у меня ушло дня четыре, но я не думаю, что это как-то повлияет. Больше боязно, чтобы проходили старты и чтобы белорусских спортсменов допускали, потому что сейчас не очень спокойная ситуация в стране. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что проблемы уже с финансированием и вообще присутствуют.

- Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– А вот ты какие перед собой цели ставишь как спортсмен?

- Олимпийские игры – это самый топ. Медаль ОИ – для меня так. Я у тебя спрашиваю.

– Мне кажется, что у каждого такая мечта есть, потому что, конечно, это самое высокое звание, что может завоевать спортсмен.

- Золото Пекина в эстафете – это реально?

– А почему нет? Все реально в этой жизни. Все мы в одинаковых условиях. Почему нет? – сказала Сола.

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