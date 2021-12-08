Назван фрукт, помогающий организму бороться с вирусами
- 8.12.2021, 11:10
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Медики советуют обязательно включить его в рацион в зимний период.
В сезон простудных и вирусных заболеваний стоит включить в свой рацион авокадо. Этот питательный фрукт, который часто называют суперфудом, может быть отличным средством укрепления иммунитета, пишет u-news.com.ua.
О полезных свойствах авокадо рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.
"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", – пояснила Марина Сергиенко.
Употребление авокадо дает хороший заряд энергии и укрепляет организм. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных, отметила консультант по лечебному питанию.
По ее словам, при наличии проблем с печенью употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить.