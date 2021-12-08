Чего ждут шахтеры?2
- Стачком ОАО «Беларуськалий»
- 8.12.2021, 12:38
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Скоро в магазинах так не закупишься, как раньше, 15-го и 25-го.
В Польшу на закупы нынче так просто не съездишь - граница теперь «на надежном замке».
В Вильнюс или в Друскининкай на выходные не махнешь - соседи стену строят.
Украина стягивает силовые подразделения к белорусской границе - уже и в Чернигов с Хмельницким на закупы не особо-то и рванешь.
«Белавиа» разгромлена - из Минска в Египет и Турцию уже прямым рейсом на отдых не долетишь.
Полномасштабные экономические санкции в отношении ОАО «Беларуськалий» вступают в силу. Вводится продуктовое эмбарго - скоро в магазинах так не закупишься, как раньше, 15-го и 25-го…
А в ближайшей перспективе работники «Белкалия» будут вытачивать запчасти на свои иномарки у токарей по знакомству - как на Кубе…
В перспективе, если ничего не поменяется, шикарные длительные отпуска в четырех стенах со «счастливыми» женами, сидящими сутками в гаджетах детьми.
Ну и шикарным рационом на столе, состоящим из картохи, соленых огурцов, а также сала, если успел отложить запасец в твердой валюте.
Вопрос: «Чего ждут шахтеры?»
Стачком ОАО «Беларуськалий», t.me