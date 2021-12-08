Какие фрукты могут пропасть с полок белорусских магазинов 8.12.2021, 13:13

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Именно эту статью импорта наша страна не может закрыть своими товарами.

В Беларуси с 1 января в ответ на западные санкции вводит запрет на импорт из «недружественных стран». Под ограничения попали в том числе свежее мясо, колбасы, овощи и фрукты. И если по мясу и овощам Беларусь во многом закрывает спрос своими товарами, то многие фрукты — импортные, причем из «недружественных» стран. Zerkalo.io посмотрело, из каких стран сейчас продают фрукты в белорусских магазинах.

Из каких стран сейчас продают фрукты в белорусских магазинах

Начнем с яблок. В Беларуси не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, особенно ближе к весне. Правда, в некоторых случаях они заканчиваются еще в начале года. К примеру, в июне прошлого года Госконтроль сообщил о дефиците белорусских яблок в Гродненской области. Оказалось, что яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В таких ситуациях нам на помощь приходят польские фермеры. Даже сейчас во многих торговых сетях продают яблоки из Польши. К примеру, в Е-доставке предлагают один вариант из Беларуси, а из соседней страны — три. Причем самый дешевый вариант — польский.

В Е-доставке также предлагают итальянские киви и сливы, испанские лимоны и хурму. Груши — Нидерланды и Бельгия.

Из «дружественных» стран также хватает фруктов. К примеру, из Турции в Е-доставке можно купить мандарины, грейпфрут и виноград, из Египта — апельсины и гранаты, из Коста-Рики — бананы и ананасы.

Могилевская торговая сеть «Перекресток» предлагает испанские клементины и хурму, бельгийские груши, итальянские сливы. Остальные многие фрукты из «дружественных» стран, в том числе Турции, Израиля, Бразилии, Китая.

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