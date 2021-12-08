Футбольный клуб «Торпедо-Минск» будет возрожден 2 8.12.2021, 13:53

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Клуб сыграет во второй лиге чемпионата Беларуси.

Футбольный клуб "Торпедо-Минск" будет возрожден.

"Здесь, в спортивном зале, стоит тренер, который будет тренировать команду, но пока это секрет... До 25 лет будет средний возраст. Состав такой: у нас две команды. Минский автозавод и МЗКТ играют в городских лигах. Команда МЗКТ вышла из второй лиги в первую, а команда автозавода играет в третьей лиге Минска. Вот основной костях — это молодежь автозавода и МЗКТ. Но, конечно, будем комплектоваться и опытными футболистами.

Задача? Сразу выйти в первую лигу чемпионата Беларуси. И не видим причин, чтобы этого не добиться. А второй момент — в первой лиге как получится",

— сказал председатель ветеранского клуба "Торпедо-Минск" Александр Шибко, сообщает "Прессбол".

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