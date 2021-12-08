Хунта породила демографический кризис в стране 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

8.12.2021, 17:15

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Несколько цифр для понимания масштаба абсурда.

Не так давно торжественно было объявлено, что целых 448 граждан Украины получили беларусское гражданство. Прямо праздник какой-то, почти полтысячи человек получат заветный синий паспорт, в котором написано, что «лицо находится под защитой Республики Беларусь».

Наш квартет был в шоке о той помпы, с которой преподнесено это эпохальное событие. Мы приведем лишь несколько цифр для понимания масштаба абсурда.

Временной отрезок - 2020-2021 год. По различным оценкам, на территории Беларуси находилось на пике до 20 тысяч мигрантов, которые хунта сюда завезла. Ни один из них не захотел получить тот самый синий паспорт. Кто-то не хотел уезжать, но таких все равно вышвырнули из страны.

От 30 до 50 тысяч составила избыточная смертность от Covid-19 в результате лечения нации геноцидом. И это не финал трагедии. Европа вводит обязательную вакцинацию в странах, где уровень вакцинации населения составляет «позорные» 70+ процентов. А Беларусь идет своим уникальным путем, находясь на предпоследнем месте в регионе, и не дотягивает до 30.

От 150 до 200 тысяч покинуло «страну для жизни» после «выборов» 2020 года. И это только начало процесса исхода. Во-первых, это оказалось не так страшно. Во-вторых, перспектив в условиях оккупации все меньше.

На этом фоне 448 паспортов - очень серьезный успех. Кстати, в стране отчетов и бумажек, так действительно может казаться. От пандемии у нас официально почти не умирают. Статистику смертности вообще не публикуют. Уезжающие из страны почему-то не оформляют паспорта серии PP, поэтому, вроде как, и не уезжают. Превращаются в тунеядцев на бумаге и, конечно же, экстремистов.

В общем, 448 - солидная цифра. Есть чем гордиться. Хотя в ту же Польшу с 2014 году уехало около 2 млн украинцев. Показатели привлекательности, особенно если вспомним о мигрантах, прямо зашкаливают. Но в область отрицательных значений.

Хунта породила демографический кризис в стране, который уже не перекрывает внешняя миграция.

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