Фанаты «Йокерита» выступают за бойкот игры с минским «Динамо» 8.12.2021, 18:25

Хоккеистов призвали внести свой вклад в защиту прав человека.

Болельщики «Йокерита» на своем сайте выпустили обращение, в котором выразили несогласие с проведение предстоящей игры между командой из Хельсинки и минским «Динамо», сообщает Tribuna.com.

– Ассоциация «Etelapaaty», фан-клуб «Йокерита» из Хельсинки, выступает против предстоящей игры между «Йокеритом» и минским «Динамо», которая должна будет пройти 12.12.2021, из-за плохой ситуации с правами человека в Беларуси. Мы призываем «Йокерит» действовать в соответствии с западными ценностями и вносить свой вклад в защиту прав человека.

Мы также хотим выразить солидарность с теми, кто пострадал от ситуации с правами человека в Беларуси, – говорится в обращении.

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