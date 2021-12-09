Экс-сотрудник администрации Лукашенко: «Оппозиции» во власти огромное количество 6 9.12.2021, 9:13

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Анатолий Котов

В один прекрасный момент райисполкомы могут легко перекраситься.

Лукашенко во время назначения глав районов сказал, что «оппозиционеров» у власти в Беларуси быть не должно. Но при этом призвал не устраивать «охоту на ведьм».

«Филин» поговорил с экс-чиновником, сотрудником управделами президента и НОК Анатолием Котовым о состоянии внутри системы.

– Страх появился по итогам кампании 2020 года. Людей, недовольных властью, оказалась слишком много.

Беспрецедентная кампания чисток, которая скоро догонит сталинские рекорды, показала, что «оппозиционеров» у власти было слишком много. И это все создает угрозу того, что в один прекрасный момент Белыничский райисполком легко перекрасится.

Ущербная логика репрессивной машины в том, что доводятся чуть ли не показатели по выявленным «оппозиционерам». Эдакое социалистическое соревнование, у кого список на увольнение будет длиннее.

Все это создает рукотворную иллюзию, что «оппозиции» во власти огромное количество. Кто-то открыто заявил об этом, кого-то достали «из-под плинтуса», кого-то — еще глубже. Создается впечатление, что вокруг «враги». И самое ужасное — внутри тоже «враги».

Цифра подписей за Бабарико не является секретной — сдали почти полмиллиона подписей. И это был еще и внутренний аудит. Также надо вспомнить тех, кто отдавал подписи за Цепкало и Тихановских, хотя там и взаимопоглощалось. А сколько еще людей, которые внутренне против, но подписей не поставили? Есть чего бояться.

Анатолий Котов считает, что чистки будут продолжаться и дальше.

– Чистки — это логика системы. Как ты будешь покупать вчерашних «врагов», если они тебя завтра опять предадут?

И это же не 18-19-летняя молодежь, основная аудитория — 30+. То есть люди, которые несколько десятилетий жили при этой системе, их покупали, но они все равно оказались недовольными. То есть в понимании властей действовать можно только каленым железом.

Как определить тех, кого наказать, а кого подкупить? Можно пытаться выстраивать критерии, но те, кто сегодня увольняет и репрессирует, боятся, что могут стать следующими в очереди, если будут выполнять работу с недостаточным рвением. Почему оставили одних, а других уволили? Надо разобраться, может быть, вы тоже из этих.

Нездоровая атмосфера и так присутствует в органах власти, но сейчас ее доводят до абсурда. Такая система не может долго функционировать, она будет самоуничтожаться.

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