Байден расставил флажки путинской клике 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

9.12.2021, 10:52

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В сухом остатке глава Кремля даже может потерять власть.

После общения с американским президентом Байденом в риторике российского руководства намечается некий поворот. Москве четко разъяснили тяжкие последствия в случае вторжения в Украину. Президент США был прямолинеен, и что очень важно смог вежливо послать сигналы, которые, похоже, дали Путину понимание, что рисовать красные линии и обозначать границы сфер влияния не его прерогатива. Несмотря на усиленные разноплановое давление РФ пока никаких уступок по части евроатлантической интеграции Украины от коллективного Запада получить не удалось, и примат свободного выбора государствами своих геополитических предпочтений остается нерушимым. Белый дом согласовал лишь консультации с путинской кликой относительно возможного вступления Украины в НАТО в рамках специальной структуры. Однако, что это за новый формат пока неясно, и его контуры станут понятны лишь в течение как минимум недели. Казалось бы никакой конкретики, но о чудо Путин официально признал за Киевом право выбора: «Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон…»

Если прислушаться к этим тезисам, то Россия в стратегическом для нее вопросе утратила заскорузлую категоричность. Ультимативность начала исчезать. С чем же это может быть связано?

Во-первых, Байден заявил работу Вашингтона над укреплением оборонительного потенциала Украины, а также расширение военного присутствия Пентагона в странах НАТО. После выведения войск из Афганистана у США как раз появились ресурсы для указанной передислокации. Так, что влажные мечты рупоров ГРУ о том, что Россия скоро забудет об Украине, также как когда-то «забыла» о Латвии – это мантры для самовнушения. До момента возвращения Крыма и Донбасса с соответствующими компенсациями за агрессию на нормализацию и снятие санкций Запада Кремлю нечего надеяться. Пусть кусают локти за воплощение идей территориального расширения в духе заброшенного «демиурга» Суркова.

Во-вторых, Байден намекнул российскому визави об экономических аспектах агрессивного поведения. Появилась формулировка «экономические последствия, которых еще никогда не было». Если отдельные сенаторы поговаривают о ядерном ударе за вторжение в Украину, то даже без этого россиян можно осадить отключением от международной системы денежных переводов SWIFT, ведь Россия входит в топ-5 пользователей системы. Это означает глухую изоляцию российской банковской системы по иранскому шаблону; граждане утратят возможность осуществлять денежные переводы за рубеж и получать оттуда переводы; рухнет российская онлайн-торговля и вернется дефицит в духе позднего СССР; рубль девальвирует относительно доллара; банковские карты россиян превратятся в куски пластика.

По итогу, Россия станет новой Северной Кореей. В чем-то это конечно защита от украинского пути построения демократического общества, но вряд ли «глубинный народ» захочет платить из своих карманов такую цену. Также в металлолом превратиться «Северный поток-2», ради продвижения которого собственно и затевалась военная тревога на украинских границах и шантаж Запада. В сухом остатке попытки Путина перекроить границы Европы будут иметь настолько болезненные для РФ последствия, что он даже может потерять власть. И здесь следует помнить о белорусском факторе. Местный нелегитимный диктатор Лукашенко копирует российские шаблоны цементирования своей власти, и готовит на февраль 2022 года свой «пеньковый референдум», подыгрывающий аншлюсу республики со стороны РФ. Нельзя забывать, что белорусская территория может стать плацдармом для запуска нового витка российской войны против цивилизованного мира, ведь так Кремль хочет попытаться обойти массированное возмездие, но это вряд ли.

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