Побит мировой рекорд по числу журналистов в тюрьме: Беларусь в лидерах 9.12.2021, 11:56

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Репрессии против СМИ отражают растущую нетерпимость к независимой журналистике.

Комитет по защите журналистов (США) выпустил пресс-релиз, где говорит, что побит мировой рекорд по числу заключенных в тюрьму журналистов.

В тюрьмах по всему миру находится 293 журналиста, а политические волнения и репрессии против СМИ отражают растущую нетерпимость к независимой журналистике. Кроме того, 24 журналиста были убиты — это документально подтверждено. Еще 18 журналистов погибли при обстоятельствах слишком туманных, чтобы уверенно заявить, что они стали мишенью для убийц, пишет the-village.me.

Вот уже третий год подряд Китай остается самым жестоким тюремщиком журналистов в мире: в настоящее время за решеткой там находятся 50 журналистов. Мьянма поднялась на вторую позицию (26 журналистов) после начала репрессий против СМИ, последовавших за военным переворотом 1 февраля. Замыкают пятерку лидеров Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19).

Следует признать, что некоторые страны неожиданно изменили свою тактику и сажают меньше журналистов в тюрьму. Турция, которая когда-то была худшим тюремщиком журналистов в мире, теперь занимает шестое место в переписи КЗЖ после освобождения 20 журналистов за прошедший год. За решеткой остаются 18 журналистов. Саудовская Аравия освободила десятерых (в настоящее время 14 журналистов остаются в заключении, и в течение 2021 года не было зарегистрировано ни одного нового случая заключения журналиста в тюрьму), что означает, что она больше не входит в пятерку крупнейших тюремщиков.

Однако было бы наивно полагать, что сокращение числа журналистов за решеткой является признаком изменения отношения к прессе. Как отмечает КЗЖ, репрессии в Турции после неудавшейся попытки государственного переворота 2016 года фактически уничтожили основные средства массовой информации страны и побудили многих журналистов оставить эту профессию. Количество журналистов в тюрьмах Турции сокращается еще и потому, что правительство разрешает большему количеству журналистов дожидаться суда или апелляции, освободив их условно-досрочно.

Про Беларусь в отчете сказано так:

Между тем диктатор Александр Лукашенко показал, как мало его заботит общественное мнение и как сильно он заботится о том, чтобы удержаться у власти, и готов на крайние меры, которые он и принял для ареста журналиста Романа Протасевича: возмутительную вынужденную посадку гражданского рейса RyanAir для снятия Протасевича с борта самолета.

В настоящее время в Беларуси за решеткой находится не менее 19 журналистов по сравнению с 10 в прошлом году. Это самый высокий показатель с тех пор, как КЗЖ в 1992 году начал собирать данные о заключенных в тюрьму журналистах по всему миру.

Один из задержанных – Александр Ивулин, корреспондент независимого спортивного новостного сайта «Трибуна». Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы по обвинению в нарушении общественного порядка, а один из его поклонников был приговорен к 14 суткам лишения свободы за ношение клубной майки с номером 25 на матче в местном футбольном клубе Ивулина. Причина? Такой номер носил Ивулин, когда играл за клуб.

Перепись в тюрьмах учитывает только журналистов, находящихся под стражей государства, и не включает тех, кто пропал без вести или содержится в плену у негосударственных субъектов. Такие случаи классифицируются как «пропавшие без вести» или «похищенные».

КЗЖ считает журналистами тех, кто освещает новости или комментирует общественную жизнь в любых средствах массовой информации, включая печать, фотографии, радио, телевидение и интернет. В свою ежегодную перепись заключенных КЗЖ включает только тех журналистов, которые, как установила организация, были лишены свободы в связи со своей профессиональной деятельностью.

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