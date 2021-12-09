Как заводские холуи уничтожают Минский моторный завод 2 9.12.2021, 19:00

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Список стукачей.

С каждым днем появляется все больше информации о том, что заводские штрейхбрейкеры увольняют людей с заводов. Если прежде они просто сидели и поддакивали руководителям, сейчас эти кивалы взялись за свою работу. Сотрудников заставляют увольняться под угрозой того, что их прямо из кабинета увезут в автозаке в санаторий.

Канал ММЗ Солидарность подготовил список ответственных кивал за происходящее:

Морковкин Александр Васильевич - куратор от КГБ. Засел в 615 кабинете, где сосёт кофе из новой кофемашины и любуется свежим ремонтом. Именно он получает списки от КГБ и МВД. Из-за него происходили похищения на допросы и аресты среди работников ММЗ.

Новик Андрей Геннадьевич - именно он сдаёт, угрожает, лжет и занимается увольнениями. Что еще ждать от «идеолоха»?

Лобан Алексей Геннадьевич - всё, что связано со слежкой, обысками, составлением списков "неблагонадежных" и иной мерзостью на заводе - его заслуга. Неспроста его ненавидит даже каждый подчиненный ему охранник.

Васенков Юрий Михайлович - хоть и должен был заступаться за коллектив Моторного, но вместо этого отъедался на подачки от начальства, всячески потворствуя уничтожению гражданского общества на заводе. За свою бесхребетность и карьеризм получил повышение.

Пересторонина Ксения Владимировна - причастна к подбору и обучению фальсификациям состава избирательных комиссий. Т.о. косвенно причастна к пыткам, убийствам и репрессиям. Заведует пропагандой на ММЗ.

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