Австрийские правые популисты прекращают сотрудничество с «Единой Россией» 9.12.2021, 20:08

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Лидер АПС заявил, что никогда не понимал целесообразности сотрудничества с «партией жуликов и воров».

Правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) разрывает сотрудничество с российской правящей партией "Единая Россия". Соглашение о межпартийном взаимодействии, срок действия которого истекает в конце 2021 года, не будет продлено, заявил в четверг, 9 декабря, лидер АПС Херберт Кикль, передает DW.

"Нам это попросту не нужно", - пояснил бывший австрийский министр внутренних дел, добавив, что никогда не понимал "целесообразности" соглашения с партией российского президента Владимира Путина. Оппозиционный политик добавил, что АПС хочет сосредоточиться на злободневных проблемах Австрии и что он не видит "ресурсов для чего-либо еще".

Соглашение просуществовало 5 лет

Пятилетнее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между двумя партиями было заключено в декабре 2016 года тогдашним лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе во время визита в Москву. Штрахе ушел в отставку с постов лидера партии и вице-канцлера Австрии в 2019 году из-за скандала, получившего название "Ибица-гейт". В конце августа он был приговорен к 15-месячному условному сроку за коррупцию.

Соглашение между АПС и "Единой Россией" предусматривало регулярный обмен представителями на различных уровнях. Австрийская партия всегда отвергала обвинения в том, что получает финансовую поддержку из России.

В 2018 году министр иностранных дел Австрии от АПС Карин Кнайсль вызвала резкую критику, пригласив Путина на свою свадьбу. С июня 2021 года Кнайсль входит в совет директоров российской нефтяной компании "Роснефть".

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