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Что известно о видео, на котором медики скорой помощи ползут по снегу

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  • 15.02.2021, 10:34
  • 7,501
Что известно о видео, на котором медики скорой помощи ползут по снегу

«Скорую» вызвали сразу для троих человек с температурой в деревне под Бобруйском.

В телеграм-каналах распространяется видео, где работники скорой ползут по снегу. Что это было? Tut.by узнал некоторые подробности.

По информации телеграм-канала «Бобруйск Online», видео снято в деревне Михалёво-2, которая находится в Бобруйском районе. Это примерно в 12 километрах от города.

В ролике видно, как медики скорой помощи ползут по снегу. Родственница одной из местных жительниц рассказала, что «скорую» вызвали сразу для троих человек с температурой, а помимо медиков пришлось звонить и в МЧС. Спасатели несли медицинские принадлежности на носилках, а работники «скорой» пробирались к дому ползком.

— Поскольку, если встать на ноги, можно было по пояс провалиться, — отметила жительница.

Получить оперативное подтверждение такого вызова в МЧС в воскресенье вечером журналистам не удалось.

Журналисты попробовали связаться с Еленой — матерью ребенка с температурой, которому в том числе вызывали скорую. Однако женщина отказалась комментировать ситуацию, тем не менее признав, что ситуация имела место 13 февраля — в субботу.

— Врачи приехали, и слава богу. Я никакую информацию давать не буду, — сказала Елена по телефону журналистам.

Местная жительница же добавила, что сегодня кто-то звонил [семье, вызвавшей «скорую»] и осведомлялся, нужна ли помощь. Насколько известно родственникам местных жителей, дорога уже почищена.

Отметим, что в Бобруйском районе последние дни действительно выдались снежными. Еще до выходных ГАИ рекомендовала водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным, а журналисты издания «Вечерний Бобруйск» назвали сложившиеся погодные условия «снежным апокалипсисом».

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